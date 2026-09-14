Bomba en la Selección de Ecuador: Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo
El histórico ayudante de campo y mano derecha del Muñeco tomó la decisión de no sumarse al nuevo proyecto de La Tri por motivos estrictamente personales.
El inicio del ciclo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador tuvo su primer cimbronazo inesperado fuera del campo de juego. A horas de confirmarse el desembarco del Muñeco en La Tri para liderar el camino hacia la Copa del Mundo 2030, se dio a conocer que su eterno ladero y principal ayudante de campo, Matías Biscay, no formará parte del cuerpo técnico.
La decisión de Biscay, el cuerpo técnico de Gallardo y su ausencia en Ecuador
La noticia causó un gran impacto en el mundo futbolero, ya que la dupla técnica parecía indestructible. Biscay fue la sombra y el complemento perfecto de Gallardo durante las dos etapas gloriosas en River. Incluso le tocó ser el entrenador principal en noches históricas debido a las sanciones que pesaban sobre el Muñeco, como la inolvidable final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en el Santiago Bernabéu.
Pese a que la lógica indicaba que el exdefensor volvería a estar al frente del equipo de trabajo en esta travesía internacional, finalmente mantendrá su distancia del fútbol profesional. La determinación es puramente personal y responde a una prioridad familiar que el propio Biscay eligió poner por encima de cualquier propuesta deportiva en este momento de su vida.
Con esta postura, quedan totalmente desestimados los rumores que insinuaban una ruptura profesional para lanzarse como director técnico en solitario. Se trata de un impasse consensuado que obliga a Gallardo a reestructurar su mesa de trabajo previa al debut oficial en la próxima gira por Asia.
Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le dio una calurosa bienvenida al DT argentino mediante sus redes oficiales con el lema: "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer". El Muñeco asumirá el mando sin su histórica mano derecha, pero con el objetivo intacto de llevar a Ecuador a lo más alto en el plano internacional.
Los primeros partidos de Gallardo en Ecuador
- 24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)
- 1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)
- 5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)
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