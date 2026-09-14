Bomba en la Selección de Ecuador: Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le dio una calurosa bienvenida al DT argentino mediante sus redes oficiales con el lema: "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer". El Muñeco asumirá el mando sin su histórica mano derecha, pero con el objetivo intacto de llevar a Ecuador a lo más alto en el plano internacional.