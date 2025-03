Marcelo Gallardo, autocrítico tras la caída de River: "No hay excusas hoy"

Respecto de los flojos rendimientos y resultados, el "Muñeco" sostuvo que "es demasiado prematuro para generarse dudas, pero necesitamos resolver situaciones con otra preponderancia", y reconoció: "Es un inicio de año inesperado. Tenemos que atravesar este momento, estamos a tiempo para cambiar".

"Cuando uno como entrenador observa que no están saliendo las ideas, hay que seguir insistiendo. No hay que volverse locos y ver todo negativo", expresó Gallardo en la conferencia de prensa. Y agregó: "Si nos metemos en un pozo negativo va a ser más difícil salir, en el fútbol estas cosas ocurren. No conozco otra receta que no sea seguir insistiendo".

En otro tramo de la charla, el DT reconoció que “hoy no hay algo de representatividad para el hincha en lo que estamos haciendo", y añadió: "Poner excusas no está en mi vocabulario. Pero he vivido estas situaciones. Todavía es muy prematuro el año para no poder encontrarle la vuelta. La vamos a encontrar”.

La racha negativa que lleva River en los penales

River estiró su racha negativa en definiciones desde el punto de penal, acumulando la séptima derrota consecutiva.

En Estadio La Nueva Olla de Asunción los equipos igualaron sin goles en los 90 minutos y tampoco se sacaron ventajas en el tiempo suplementario, por lo que la definición se trasladó a una floja definición por penales. Si bien Franco Armani atajó dos disparos, el "Millonario" erró cuatro, tres de ellos desviados, incluido el de Gonzalo Montiel.

De esta manera, sumaron la séptima caída en definiciones por penales de forma consecutiva, siendo el triunfo ante Cruzeiro en el Mineirao, por la Copa Libertadores 2019 (aquella noche también Armani tapó dos tiros), la última alegría por esta vía.