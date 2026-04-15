Nuevos rumores de infidelidad apuntan a Marcelo Gallardo: el posteo de Geraldine La Rosa
Mientras el entrenador es señalado por haber tenido un supuesto romance con una modelo de 22 años, la empresaria se desentendió del asunto.
Mientras el entorno de Marcelo Gallardo se ve sacudido por versiones que lo vinculan con una joven modelo, el foco se desplazó hacia la reacción de su esposa, Geraldine La Rosa. Sin recurrir a comunicados ni desmentidas, la empresaria utilizó sus redes sociales para romper el silencio de forma estratégica.
Lejos del conflicto, La Rosa compartió una imagen desde una piscina, proyectando una calma absoluta que choca de frente con el ruido de la prensa. Lo que encendió las alarmas fue su frase: “Cada vez falta menos. Merecido siempre”.
En el marco de los supuestos affaires del DT en Punta del Este, el mensaje fue interpretado como un dardo sutil o una muestra de su resiliencia. Pese a las crisis previas y su reciente aparición en el cumpleaños número 50 del "Muñeco", este nuevo gesto refuerza su estilo: una elegancia silenciosa que dice mucho sin pronunciar una palabra.
Gallardo y Geraldine La Rosa: ¿están separados?
La historia de la separación entre Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa ha sido un vaivén de rumores, desmentidas y reconciliaciones a lo largo de los últimos años. Pero lo cierto es que, tras más de 30 años de relación y varios intentos por recomponer el vínculo, la pareja habría puesto un punto final definitivo a su historia de amor durante el año 2025.
Aunque durante 2024 se los vio juntos en eventos familiares (como la vuelta de Gallardo a River y el cumpleaños de su hijo menor) y ella publicaba mensajes de apoyo incondicional, la ruptura se habría formalizado internamente a fines de ese año.
Sin embargo, en el cumpleaños N°50 del Muñeco -que fue en enero del corriente año- se los vio a ambos juntos y hasta abrazados durante el festejo, lo que permite inferir que podrían no haberse separado, o bien, mantienen un excelente vínculo pese a ya no ser pareja.
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