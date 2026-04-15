Nuevos rumores de infidelidad apuntan a Marcelo Gallardo: el posteo de Geraldine La Rosa

Aunque durante 2024 se los vio juntos en eventos familiares (como la vuelta de Gallardo a River y el cumpleaños de su hijo menor) y ella publicaba mensajes de apoyo incondicional, la ruptura se habría formalizado internamente a fines de ese año.

Sin embargo, en el cumpleaños N°50 del Muñeco -que fue en enero del corriente año- se los vio a ambos juntos y hasta abrazados durante el festejo, lo que permite inferir que podrían no haberse separado, o bien, mantienen un excelente vínculo pese a ya no ser pareja.

gallardo geraldine