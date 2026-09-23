Marcelo Gallardo ya trabaja con Ecuador: el DT recibió a la nueva generación de la Tri
El entrenador argentino comenzó su ciclo al frente de la selección ecuatoriana y ya recibió a sus futbolistas en Asia. La primera convocatoria quedó conformada por 24 jugadores.
Marcelo Gallardo comenzó formalmente su etapa como entrenador de la Selección de Ecuador y ya tuvo su primer contacto con buena parte del plantel que afrontará los próximos compromisos internacionales. El director técnico argentino recibió a sus convocados en el hotel de concentración en Corea del Sur, donde la Tricolor se prepara para enfrentar a Corea del Sur, Japón y otros rivales durante la fecha FIFA.
La primera lista del Muñeco estuvo integrada originalmente por 26 futbolistas, aunque posteriormente sufrió dos modificaciones debido a las lesiones de Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, quienes fueron desafectados. Con esas bajas, la nómina quedó reducida a 24 jugadores.
Uno de los aspectos que más se destaca de esta convocatoria es la edad del plantel. La selección ecuatoriana presenta un promedio de 25,3 años, una cifra inferior a la registrada por el equipo que participó del Mundial 2026.
Gallardo recibió a sus jugadores en Corea del Sur
Las primeras imágenes del nuevo ciclo del Muñeco fueron difundidas por las cuentas oficiales de la selección ecuatoriana. En ellas se observa al entrenador argentino junto a sus colaboradores mientras recibe a los futbolistas que se fueron incorporando a la concentración.
Entre los jugadores que tuvieron contacto con el nuevo cuerpo técnico aparecen Alan Minda, Pedro Vite, Angelo Preciado, Juan Riquelme Angulo, Moisés Ramírez, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán y Félix Torres, entre otros.
El encuentro representa el comienzo de una etapa en la que Gallardo tendrá que conocer rápidamente las características de un grupo que combina futbolistas experimentados con varios integrantes de las nuevas generaciones.
El entrenador pretende aprovechar la concentración en Asia para acelerar ese proceso de conocimiento. Los entrenamientos y los partidos internacionales serán las primeras herramientas para comenzar a instalar sus conceptos y observar las respuestas del plantel.
Una convocatoria con promedio de 25,3 años
La lista de Gallardo también refleja una renovación generacional dentro de la selección de Ecuador. Con 24 futbolistas disponibles después de las bajas, el promedio de edad quedó establecido en 25,3 años.
La comparación con la nómina utilizada durante el Mundial 2026 muestra una reducción. En aquella oportunidad, el promedio había sido de 26,1 años, por lo que la convocatoria actual presenta una diferencia de 0,8 años.
Entre los nombres que explican esa modificación aparecen futbolistas muy jóvenes. Fricio Caicedo y Juan Riquelme Angulo tienen 18 años, mientras que otros integrantes como Keny Arroyo y Denil Castillo también forman parte de esa camada que comienza a ganar espacio dentro del seleccionado.
La diferencia etaria también se observa al analizar las distintas posiciones. Los arqueros conforman el grupo con mayor promedio de edad, mientras que los delanteros presentan la media más baja dentro de la convocatoria.
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