Marcelo Gallardo llegó a Ecuador y recibió un insólito regalo: "Un muñeco para otro Muñeco"
El ex DT de River aterrizó en Quito rodeado por una multitud de hinchas, fue recibido por la dirigencia de la FEF y hasta le entregaron un particular amuleto.
El fútbol sudamericano vive un día de alto impacto tras el desembarco de uno de los entrenadores más codiciados del continente. Marcelo Gallardo llegó a Ecuador para tomar las riendas de la selección mayor y fue recibido por una multitud enfervorizada en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, iniciando formalmente un ciclo que despierta enorme expectativa en todo el país.
En medio de los eufóricos cánticos y el despliegue mediático, se dio un divertido y singular momento. Una hincha rompió el cerco de seguridad para entregarle al DT argentino un souvenir bien tradicional: "Un muñeco para otro Muñeco", le dijo entre risas al regalarle una estatuilla de lana multicolor. Se trata del Aya Uma, un reconocido símbolo de la cultura ecuatoriana que representa al líder, guerrero y guía espiritual, obsequiado con la clara intención de transmitirle energía positiva y fortaleza a la plantilla.
Marcelo Gallardo llegó a Ecuador para asumir en la Selección y recibió un insólito regalo de bienvenida
La decisión que confirmó el arribo del extrenador de River fue liderada por la propia cúpula de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Francisco Egas, presidente de la entidad, encabezó la comitiva de bienvenida en la pista de aterrizaje y expresó su entusiasmo por el acuerdo. "Contentos de finalmente tener a Marcelo acá. Esperamos que empiece una etapa exitosa para la selección y decirle que para nosotros es muy importante tenerlo", señaló el dirigente.
El arribo del Muñeco se da para cubrir el hueco que había dejado la partida de Sebastián Beccacece, cuyo ciclo concluyó tras la pronta eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial a manos de México.
Con el pasaporte sellado y la ilusión a cuestas, la presentación oficial del DT argentino al frente de la Tri se llevará a cabo este mismo jueves por la tarde en conferencia de prensa, dando el puntapié inicial a un proyecto que buscará devolverle el protagonismo continental al combinado nacional.
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