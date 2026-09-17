Marcelo Gallardo llegó a Ecuador y recibió un insólito regalo: "Un muñeco para otro Muñeco"

En medio de los eufóricos cánticos y el despliegue mediático, se dio un divertido y singular momento. Una hincha rompió el cerco de seguridad para entregarle al DT argentino un souvenir bien tradicional: "Un muñeco para otro Muñeco", le dijo entre risas al regalarle una estatuilla de lana multicolor. Se trata del Aya Uma, un reconocido símbolo de la cultura ecuatoriana que representa al líder, guerrero y guía espiritual, obsequiado con la clara intención de transmitirle energía positiva y fortaleza a la plantilla.