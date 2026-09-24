Marcelo Gallardo, tras la derrota 3-0 en el debut con la Selección de Ecuador: "No estaba previsto"

“ESTÁ BUENO QUE DUELA”



Marcelo Gallardo habló para los medios en rueda de prensa, luego de la derrota 3-0 frente a Corea del Sur en su debut como DT de la selección ecuatoriana. pic.twitter.com/CuI98R1bDq — Radio Caravana (@Caravana750) September 24, 2026

Gallardo analizó el debut con derrota de Ecuador ante Corea del Sur y apuntó a la Copa Kirin

"No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia. Es importante mantener cierta calma. Siempre una derrota te da la sensación de recuperarte rápidamente", concluyó el estratega, enfocado en corregir falencias de cara al futuro cercano.

La gira asiática de la Tri continuará de inmediato en el marco de la Copa Kirin. Ecuador se medirá el próximo 1 de octubre ante el seleccionado de Japón en Yokohama. Cuatro días más tarde, según el resultado que obtenga frente a los locales, cerrará su participación enfrentando al ganador o perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.