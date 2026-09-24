Marcelo Gallardo, tras la derrota 3-0 en el debut con la Selección de Ecuador: "No estaba previsto"
La Tri cayó 3-0 en Suwon en el estreno del Muñeco. El entrenador justificó la bajada de rendimiento por el desgaste físico y la falta de tiempo de trabajo.
El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador no comenzó como imaginaba. En su debut oficial en el banquillo de La Tri, el equipo sufrió un durísimo golpe al caer derrotado 3-0 frente a Corea del Sur en la ciudad de Suwon, en un amistoso internacional que se resolvió por completo durante la segunda mitad.
Tras el encuentro, el Muñeco ofreció una conferencia de prensa con tono medido y llamó a la tranquilidad, contextualizando el traspié inicial. "No fue el debut esperado. Tenemos que poner todo en contexto. Las intenciones nos alcanzaron apenas para una mitad. En el segundo tiempo los muchachos padecieron el trajín", sostuvo el entrenador argentino al analizar las causas de la derrota.
Durante los primeros 45 minutos, el desarrollo fue parejo, aunque a Ecuador le faltó profundidad para concretar las jugadas ofensivas. Sin embargo, en el complemento la historia cambió radicalmente. Para Gallardo, el quiebre principal pasó por el plano físico, donde el combinado asiático impuso una clara superioridad en frescura, calidad de pases y despliegue sobre el campo de juego.
A pesar de la abultada diferencia en el marcador, el director técnico rescató puntos valiosos, como la presentación del juvenil Juan Riquelme Angulo. Asimismo, el DT remarcó que asumió la conducción con muy pocos días de preparación, por lo que este tipo de pruebas sirven para evaluar el plantel y bajar una idea de juego clara a futuro.
Gallardo analizó el debut con derrota de Ecuador ante Corea del Sur y apuntó a la Copa Kirin
"No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia. Es importante mantener cierta calma. Siempre una derrota te da la sensación de recuperarte rápidamente", concluyó el estratega, enfocado en corregir falencias de cara al futuro cercano.
La gira asiática de la Tri continuará de inmediato en el marco de la Copa Kirin. Ecuador se medirá el próximo 1 de octubre ante el seleccionado de Japón en Yokohama. Cuatro días más tarde, según el resultado que obtenga frente a los locales, cerrará su participación enfrentando al ganador o perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.
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