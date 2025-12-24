Aníbal Moreno tuvo su primer entrenamiento con el plantel de River: el detalle que llamó la atención
Mientras Marcelo Gallardo aguarda nuevas incorporaciones, el mediocampista recién llegado se entrenó por primera vez en Ezeiza y generó expectativa entre los hinchas.
River comenzó a mover con rapidez sus piezas en el mercado de pases y ya empezó a reflejarlo en el trabajo diario. En medio de una pretemporada exigente y con el foco puesto en reforzar el plantel, Aníbal Moreno realizó su primer entrenamiento con el equipo en el predio de Ezeiza, marcando un paso importante en su desembarco en el club de Núñez.
El Millonario cerró de manera temprana a sus dos primeras incorporaciones: Fausto Vera y el propio Moreno. El ex Argentinos Juniors fue el primero en sumarse a los trabajos, mientras que este lunes fue el turno del mediocampista proveniente de Palmeiras, quien fue recibido por sus nuevos compañeros y por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo.
La llegada de Moreno se concretó a cambio de 7 millones de dólares por la totalidad de su pase, una inversión significativa que refleja la importancia que el club le asigna al refuerzo. Desde River consideran que se trata de una pieza clave para fortalecer la mitad de la cancha, una zona que había sido señalada como prioritaria por el entrenador.
El detalle que sorprendió a todos en la primera práctica de Aníbal Moreno en River
A través de las redes sociales oficiales, la institución compartió imágenes del primer día del volante en Ezeiza, donde se lo vio dialogando con Gallardo y adaptándose a la dinámica del grupo. Un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas fue que tanto Moreno como Vera entrenaron sin número en su indumentaria, algo habitual en esta etapa inicial y que se definirá una vez que se confirmen los dorsales para la próxima temporada.
Las reacciones de los simpatizantes no tardaron en aparecer. En los comentarios, muchos expresaron su entusiasmo por la incorporación del exjugador de Palmeiras, destacando su perfil y su rol táctico. Mensajes como “Al fin un 5”, “El 5 que necesitábamos” y “La pelota siempre al 5” reflejaron la ilusión que generó su arribo.
River y el mercado de pases: los otros cuatro jugadores que suenan
Mientras tanto, el mercado de pases sigue activo para River. Con Vera y Moreno ya integrados, el club continúa analizando alternativas para reforzar el ataque. Uno de los nombres que estuvo cerca de concretarse fue Santino Andino, de Godoy Cruz, aunque un cambio de representación enfrió las negociaciones cuando todo parecía encaminado.
Ante ese escenario, surgió como opción Tadeo Allende, ex jugador del Tomba y reciente campeón de la MLS junto a Lionel Messi en Inter Miami. Además, San Lorenzo aparece como un actor indirecto en las conversaciones, ya que River realizó una oferta por el defensor colombiano Jhohan Romaña y también mostró interés por el lateral Elías Báez.
Con la pretemporada en marcha y el cuerpo técnico trabajando a fondo, River busca completar un mercado de pases que le permita afrontar los desafíos del 2026 con un plantel competitivo y con variantes en todas las líneas.
