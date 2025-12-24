Aníbal Moreno tuvo su primer entrenamiento con el plantel de River: el detalle que llamó la atención

anibal moreno

River y el mercado de pases: los otros cuatro jugadores que suenan

Mientras tanto, el mercado de pases sigue activo para River. Con Vera y Moreno ya integrados, el club continúa analizando alternativas para reforzar el ataque. Uno de los nombres que estuvo cerca de concretarse fue Santino Andino, de Godoy Cruz, aunque un cambio de representación enfrió las negociaciones cuando todo parecía encaminado.

Ante ese escenario, surgió como opción Tadeo Allende, ex jugador del Tomba y reciente campeón de la MLS junto a Lionel Messi en Inter Miami. Además, San Lorenzo aparece como un actor indirecto en las conversaciones, ya que River realizó una oferta por el defensor colombiano Jhohan Romaña y también mostró interés por el lateral Elías Báez.

Con la pretemporada en marcha y el cuerpo técnico trabajando a fondo, River busca completar un mercado de pases que le permita afrontar los desafíos del 2026 con un plantel competitivo y con variantes en todas las líneas.