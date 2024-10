Marcelo Gallardo se disculpó con el periodista con el que se cruzó en conferencia de prensa

Y es que el Muñeco le llamó la atención a un hombre que estaba presente por haberse quedado dormido mientras el respondía una de las preguntas de los periodistas, algo que no había sucedido y que por esta razón luego tuvo que pedir disculpas: “Hay un señor que se está quedando dormido… ¿no? No, no sí, vos (lo señaló), ¿o estabas mirando para abajo?”, dijo Gallardo ante la sorpresa de todos los presentes.