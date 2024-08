La dedicatoria de Marcelo Gallardo para su papá que emocionó a todos en su vuelta a River

image.png

Vale recordar que el padre del "Muñeco" no está pasando un buen momento de salud y por esta razón no pasó desapercibido su saludo ante las cámaras: “Le quiero agradecer a mi viejo, que no está acá, pero lo llevo en mi corazón. Ya lo vamos a tener por acá de nuevo”, expresó de esta manera el DT visiblemente emocionado ante la situación.

Máximo Gallardo trabajó mucho tiempo en River y hasta hace poco era el entrenador del equipo Senior que tenía a grandes figuras del Millonario como Ariel Ortega. Sin embargo, desde hace tiempo dejó las funciones para dedicarse a su salud y por eso lo esperan con los brazos abiertos cuándo pueda estar mejor.

Embed La emoción de Marcelo Gallardo al recordar a su padre en su regreso a River #PuedePasar pic.twitter.com/nICs6WhX0P — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 5, 2024

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre los refuerzos que pueden llegar a River

"Lo de Germán Pezzella ya está hecho y está realizando la revisión médica en estos momentos. Lo de Maximiliano Meza está avanzado y tendrá la posibilidad de llegar en estos días al club para sumarse", contó el entrenador al ser consultado en conferencia de prensa. Y además, agregó sobre otros rumores: "Todo lo otro se está trabajando pero no podemos dar ninguna certeza en cada tema".