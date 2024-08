Quién es el jugador que Marcelo Gallardo podría sacarle a Boca: Juan Román Riquelme estalla de bronca

"A mí no me reta ni mi viejo", respondió un enojado mandatario xeneize y, para sorpresa de todos, abandonó el móvil. Amén de la anécdota televisiva, algunos indicios demostrarían que el mal ánimo de Riquelme no tenía que ver solamente con el comentario de Fucks -con quien, es cierto, ya ha tenido otros cruces- y podría estar relacionado, paradójicamente, con Marcelo Gallardo.