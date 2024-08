Riquelme se cruzó con el Chavo Fucks y abandonó el móvil: "A mí no me reta ni mi viejo"

riquelme fucks.mp4

El motivo del enojo de Juan Román Riquelme con el Chavo Fucks

Luego de algunos idas y vueltas dónde se tocaron temas cómo la venta de Equi Fernández al fútbol de Arabia Saudita o la de Áaron Anselmino al Chelsea, el presidente de Boca aseguró: "Nunca escuché que en la TV destaquen eso".

Por esta razón, el periodista salió con los botines de punta sin dudar: "Prendé la tele entonces", disparó desde el piso de ESPN. A Riquelme no le gustó nada el comentario del Chavo y decidió dar por terminado el reportaje: "A mí no me reta ni mi viejo", le marcó a Vignolo, antes de despedirse.