Marcelo Moretti reveló cómo hace San Lorenzo para pagar el contrato de Iker Muniain

En una entrevista reciente, Moretti explicó que el Ciclón cuenta con el respaldo de una empresa que actúa como patrocinador del club y también con la colaboración de dos empresarios que han decidido apoyar la contratación de manera desinteresada: “Es un contrato que San Lorenzo puede pagar”, afirmó, restando dramatismo a las preocupaciones económicas que rodean la llegada de la estrella española.

La llegada del vasco genera una gran expectativa entre los hinchas, y todo indica que su debut se producirá este fin de semana en el partido contra Vélez, donde se espera un estadio colmado. Según el mandatario, las localidades prácticamente se agotaron: “Es la mejor incorporación en cuanto a expectativa desde que estoy en el club”, aseguró, destacando la magnitud de este refuerzo.

iker muniain san lorenzo.jpg

La filosa respuesta de Marcelo Moretti a Matías Lammens

Pero no todo es ilusión en Boedo: las críticas de Moretti hacia Matías Lammens no cesaron, acusando al exdirigente de entorpecer la actual gestión y de operar políticamente en su contra. Históricamente, la relación entre ambos no fue la mejor.

“El expresidente Lammens está operando constantemente desde que ganamos las elecciones, siempre fue mi rival político y no se banca que esté haciendo auditorías, que esas auditorías seguramente reflejen resultado que a él no le van a gustar y terminen con la quita del carnet", disparó Moretti.

“El club que heredamos es un desastre, y las auditorías que estamos realizando lo van a demostrar”, sentenció el dirigente, dejando claro que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento.