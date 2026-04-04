Marco Trungelliti alcanzó la primera final ATP de su carrera con 36 años
El argentino venció al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 7-6(2).
El argentino de 36 años tuvo una semana inolvidable: tras vencer al italiano Luciano Darderi jugará su primera final de ATP. Se acaba de convertir en el tenista más longevo que accedió a una final. El partido tuvo un primer set con cinco quiebres, el santiagueño logró concretar en el décimo game para llevarse el parcial por 6-4. Ya en el segundo, fue el primero en sacar ventajas pero todo se fue a un tiebreak, en donde mostró más solidez, menos errores para un triunfo histórico.
El camino de Trungelliti no fue sencillo. Su carrera estuvo marcada por la perseverancia y por episodios que reflejan su espíritu de lucha. Desde sus primeros pasos en el circuito, pasando por años compitiendo en torneos Challenger, hasta alcanzar su mejor ranking previo en 2019, cuando rozó el Top 100 al ubicarse en el puesto 112.
Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria ocurrió en 2018, cuando protagonizó una historia insólita en Roland Garros. Tras quedar eliminado en la clasificación, manejó durante diez horas desde Barcelona hasta París junto a su abuela para ingresar como lucky loser, y terminó ganando su partido en el cuadro principal, en una escena que recorrió el mundo.
Apodado “el hombre qualy”, el argentino disputó 43 clasificaciones de Grand Slam a lo largo de su carrera, logrando superarlas en nueve ocasiones. Su mejor desempeño en torneos grandes fue alcanzar la tercera ronda en cinco oportunidades, destacándose especialmente en Roland Garros.
Además, cuenta con una extensa trayectoria en el circuito Challenger, donde acumuló 276 victorias y siete títulos, varios de ellos obtenidos en los últimos años. Ese recorrido demuestra que su presente no es producto del azar, sino de una construcción sostenida en el tiempo.
Ahora, Trungelliti seguirá haciendo historia tras vencer al italoargentino Luciano Darderi y conquistar su lugar en la final. Logró lo que parecía imposible: demostrar que en el deporte de alto rendimiento, la edad puede ser apenas un número.
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