Marco Trungelliti alcanzó la primera final ATP de su carrera con 36 años

El argentino de 36 años tuvo una semana inolvidable: tras vencer al italiano Luciano Darderi jugará su primera final de ATP. Se acaba de convertir en el tenista más longevo que accedió a una final. El partido tuvo un primer set con cinco quiebres, el santiagueño logró concretar en el décimo game para llevarse el parcial por 6-4. Ya en el segundo, fue el primero en sacar ventajas pero todo se fue a un tiebreak, en donde mostró más solidez, menos errores para un triunfo histórico.