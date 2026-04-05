Marco Trungelliti perdió la final en Marruecos: será top 100 tras una semana histórica en el ATP
Marco Trungelliti cayó ante Rafael Jodar en la final del ATP de Marruecos, aunque logró meterse en el top 100 del ranking mundial tras una gran actuación
Marco Trungelliti no logró coronar una semana soñada en el ATP de Marruecos y perdió la final frente al español Rafael Jodar, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-2 para quedarse con el título. El tenista santiagueño, que demostró un gran nivel durante todo el campeonato, no encontró respuestas ante la solidez del joven europeo, que dominó el encuentro de principio a fin y no le dio oportunidades para ilusionarse con el primer campeonato ATP de su trayectoria.
Marco Trungelliti top 100 tras una semana histórica en Marruecos
Más allá de la derrota, el balance para Trungelliti es altamente positivo. A sus 36 años, el argentino logró meterse nuevamente entre los 100 mejores tenistas del mundo, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en ingresar al top 100 en los últimos 50 años.
El resultado confirma el gran momento que atraviesa el tenis argentino en el circuito profesional. En paralelo, Mariano Navone conquistó su primer título ATP en Bucarest tras vencer en la final a Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5. Por su parte, Román Burruchaga también fue protagonista del fin de semana y afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera al disputar la final del ATP de Houston frente al estadounidense Tommy Paul, en busca de otro resultado destacado para el tenis nacional.
Premios que marcan la carrera de Marco Trungelliti
Como si fuera poco, el santiagueño también aseguró su clasificación directa al cuadro principal de Roland Garros, evitando así tener que disputar la qualy del segundo Grand Slam de la temporada. De esta manera, pese a no poder quedarse con el título, Trungelliti se despide de Marrakech con la mejor semana de su carrera, consolidando un momento que ya quedó grabado en la historia del tenis argentino y que lo posiciona con grandes expectativas de cara a lo que viene.
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