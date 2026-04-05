Marco Trungelliti perdió la final en Marruecos: será top 100 tras una semana histórica en el ATP

Premios que marcan la carrera de Marco Trungelliti

Como si fuera poco, el santiagueño también aseguró su clasificación directa al cuadro principal de Roland Garros, evitando así tener que disputar la qualy del segundo Grand Slam de la temporada. De esta manera, pese a no poder quedarse con el título, Trungelliti se despide de Marrakech con la mejor semana de su carrera, consolidando un momento que ya quedó grabado en la historia del tenis argentino y que lo posiciona con grandes expectativas de cara a lo que viene.