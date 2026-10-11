Marcos Acuña convirtió en River, cumplió una insólita promesa y sufrió la chicana del Dibu Martínez

Sin embargo, el festejo guardaba otro capítulo de complicidad con la Selección Argentina. Horas antes del compromiso, el Dibu Martínez también le había augurado un grito y hasta le propuso una particular celebración: "Hoy metés golcito y perreás como loco". Tras la victoria millonaria, el exjugador de la Albiceleste compartió la captura del diálogo y admitió entre risas no haberse animado al baile, lo que provocó la picante reacción del arquero marplatense: "No bailaste, cagón".