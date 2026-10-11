Marcos Acuña convirtió en River, cumplió una insólita promesa y sufrió la chicana del Dibu Martínez
El Huevo le había anticipado a su esposa que convertiría ante Estudiantes de Río Cuarto y el arquero de la Selección Argentina lo cruzó en redes por el festejo.
Marcos Acuña se convirtió en el gran protagonista de una jornada con todos los condimentos en Núñez. Además de ser figura en el triunfo de River frente a Estudiantes de Río Cuarto, el lateral izquierdo fue el centro de atención por una curiosa revelación fuera de la cancha: predijo su propio gol en un chat privado con su esposa y terminó recibiendo la divertida chicana de Emiliano "Dibu" Martínez por la celebración.
La historia comenzó con un cruce humorístico vía WhatsApp con su pareja, Julia Silva, quien le reclamó entre risas que ya no recordaba su último tanto. La respuesta del campeón del mundo fue tan contundente como profética: "Hoy es el día". El Huevo cumplió su palabra tras una gran combinación colectiva iniciada por Gonzalo Montiel y asistida por Ángel Correa, definiendo con categoría dentro del área para abrir el marcador en el Monumental.
El gol del Huevo Acuña, el chat con su esposa y la chicana del Dibu Martínez
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Sin embargo, el festejo guardaba otro capítulo de complicidad con la Selección Argentina. Horas antes del compromiso, el Dibu Martínez también le había augurado un grito y hasta le propuso una particular celebración: "Hoy metés golcito y perreás como loco". Tras la victoria millonaria, el exjugador de la Albiceleste compartió la captura del diálogo y admitió entre risas no haberse animado al baile, lo que provocó la picante reacción del arquero marplatense: "No bailaste, cagón".
Más allá del colorido intercambio en las redes sociales, el rendimiento del neuquino volvió a ser de lo más destacado en la estructura del equipo. Se proyectó con criterio por la banda izquierda, aportó profundidad con pases diagonales en ataque y exhibió una solidez impecable en la marca al imponerse en cada uno de los duelos individuales que disputó.
De esta manera, Acuña redondeó una actuación brillante que combinó jerarquía en el campo de juego, la complicidad de su entorno familiar y la inconfundible chispa del Dibu Martínez, ratificando su enorme momento futbolístico con la camiseta del Millonario.
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