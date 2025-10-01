Marcos Rojo apunta a ser titular en Racing: su historial frente a River que entusiasma en la Copa Argentina
El defensor tiene grandes chances de jugar ante el Millonario por los cuartos de la Copa Argentina. Su historial positivo contra el Millonario ilusiona a los hinchas de la Academia.
El próximo jueves, Racing se medirá con River por los cuartos de final de la Copa Argentina y todo indica que Marcos Rojo será titular en el conjunto de Gustavo Costas. El experimentado defensor está habilitado para disputar este certamen, aunque no puede hacerlo en la Liga Profesional, y ocuparía el lugar de Nazareno Colombo.
Su regreso llega en un momento clave para la Academia, que necesita jerarquía en defensa frente a uno de los ataques más poderosos del continente que de igual forma no viene atravesando su mejor momento en este 2025. El equipo de Marcelo Gallardo acumula cuatro derrotas consecutivas, quedó eliminado de la Copa Libertadores y viene de caer ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental.
Marcos Rojo y un historial alentador contra River
Más allá de su presente, los hinchas de Racing se ilusionan con un dato estadístico: Rojo tiene un balance positivo ante River. En 11 partidos, acumula siete victorias, un empate y solo tres derrotas, con la camiseta de Estudiantes de La Plata en dos ocasiones y el resto con Boca. Sin embargo, no todas son buenas noticias: el defensor fue expulsado dos veces frente al Millonario, en octubre de 2021 (doble amarilla) y septiembre de 2022 (roja directa).
Si finalmente juega, Rojo volverá a vestir la camiseta de Racing después de un mes y medio. Su último encuentro fue la revancha ante Peñarol por la Copa Libertadores, donde la Academia ganó 3-1 y avanzó de ronda. Ese día, el zaguero fue expulsado por insultar al árbitro desde el banco de suplentes.
En Avellaneda valoran que, además de su aporte futbolístico, Rojo le brinda al plantel liderazgo, carácter y experiencia en momentos de presión. Su presencia refuerza la confianza de un equipo que busca meterse en las semifinales de la Copa Argentina y sostener la ilusión de competir en todos los frentes.
