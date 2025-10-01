Marcos Rojo apunta a ser titular en Racing: su historial frente a River que entusiasma en la Copa Argentina

Marcos Rojo y un historial alentador contra River

Más allá de su presente, los hinchas de Racing se ilusionan con un dato estadístico: Rojo tiene un balance positivo ante River. En 11 partidos, acumula siete victorias, un empate y solo tres derrotas, con la camiseta de Estudiantes de La Plata en dos ocasiones y el resto con Boca. Sin embargo, no todas son buenas noticias: el defensor fue expulsado dos veces frente al Millonario, en octubre de 2021 (doble amarilla) y septiembre de 2022 (roja directa).