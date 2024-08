Diego Martínez explicó la situación de Marcos Rojo: "Las especulaciones externas no nos afectan"

De esta manera, Martínez subrayó que cualquier rumor o especulación que se haya generado fuera del club no tiene fundamento en la realidad del equipo. Asimismo, enfatizó que lo que se dice fuera del vestuario no influye en las decisiones internas del cuerpo técnico: "El día a día es normal. Lo que se genere afuera, no depende de nosotros", sentenció.

En cuanto al rendimiento del equipo, el Xeneize mostró una mejora notable en el segundo tiempo, lo que le permitió llevarse la victoria por la mínima diferencia gracias a un gol de Edinson Cavani.

La situación del capitán de Boca seguirá siendo un tema de interés en los próximos días, especialmente cuando se acerque la fecha del próximo compromiso ante San Lorenzo este domingo desde las 14:30 por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Boca, que atraviesa un momento de altibajos en su rendimiento, necesita mantener la estabilidad y concentración, y la claridad del entrenador en sus declaraciones busca precisamente eso: evitar distracciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante, que es el rendimiento dentro del campo.