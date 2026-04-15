Gustavo Costas le marcó la cancha a Marcos Rojo: firme advertencia tras su expulsión ante River
El defensor pidió disculpas frente al grupo, pero el entrenador de Racing fue tajante y dejó en claro que no tolerará otra situación similar.
El clima en Racing mezcla necesidad de reacción con decisiones fuertes puertas adentro. Tras la expulsión de Marcos Rojo en el duelo ante River, el defensor asumió su responsabilidad y pidió disculpas tanto al plantel como al cuerpo técnico. Sin embargo, la respuesta de Gustavo Costas fue clara y directa: no habrá margen para repetir ese tipo de errores.
El episodio que encendió las alarmas se produjo el pasado fin de semana, cuando el exfutbolista de la Selección Argentina dejó a su equipo con un jugador menos en un momento clave del partido. La situación no solo impactó en el resultado, sino que también generó malestar en un plantel que busca consolidarse en un tramo decisivo de la temporada.
Consciente de la gravedad de lo ocurrido, el exdefensor de Boca se presentó ante sus compañeros para dar explicaciones y pedir perdón. El gesto fue valorado internamente, pero no alcanzó para disipar las dudas sobre su comportamiento dentro del campo de juego. En ese contexto, Costas decidió intervenir con un mensaje contundente que marcó un antes y un después.
“No nos podes volver a dejar con 10 otra vez, no puede suceder más”, habría sido la frase del entrenador, en un claro ultimátum hacia el jugador. La advertencia no es menor: según trascendió, una nueva expulsión o una situación similar podría significar el final anticipado del ciclo de Rojo en el club, cuyo contrato está atado al rendimiento y la continuidad.
Más allá del llamado de atención, el cuerpo técnico decidió incluirlo en la lista de concentrados para el compromiso ante Botafogo por la Copa Sudamericana 2026. La decisión refleja una postura equilibrada: respaldo en lo inmediato, pero con condiciones claras de cara al futuro.
En lo futbolístico, el de Avellaneda también atraviesa un momento delicado. Las recientes derrotas en el plano local dejaron expuestas falencias que el equipo necesita corregir con urgencia. En ese sentido, el partido internacional aparece como una oportunidad para cambiar la imagen y recuperar confianza. De cara a ese encuentro, el entrenador analiza variantes en la formación, especialmente en la última línea, donde la presencia de Rojo genera debate. Su inclusión como titular no está asegurada, y todo dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico.
El mensaje de Costas fue contundente y apunta a sostener la disciplina en un plantel que necesita estabilidad. Rojo, por su parte, tendrá la responsabilidad de responder dentro de la cancha y demostrar que puede evitar este tipo de situaciones. En un contexto exigente, cada detalle cuenta, y el margen de error es cada vez menor.
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