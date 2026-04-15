Gustavo Costas le marcó la cancha a Marcos Rojo: firme advertencia tras su expulsión ante River

marcos rojo

En lo futbolístico, el de Avellaneda también atraviesa un momento delicado. Las recientes derrotas en el plano local dejaron expuestas falencias que el equipo necesita corregir con urgencia. En ese sentido, el partido internacional aparece como una oportunidad para cambiar la imagen y recuperar confianza. De cara a ese encuentro, el entrenador analiza variantes en la formación, especialmente en la última línea, donde la presencia de Rojo genera debate. Su inclusión como titular no está asegurada, y todo dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico.

El mensaje de Costas fue contundente y apunta a sostener la disciplina en un plantel que necesita estabilidad. Rojo, por su parte, tendrá la responsabilidad de responder dentro de la cancha y demostrar que puede evitar este tipo de situaciones. En un contexto exigente, cada detalle cuenta, y el margen de error es cada vez menor.