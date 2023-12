Mariano Andújar anunció su retiro del fútbol

Ser querido y respetado por mis amigos y colegas… es un montón. Y no quiero olvidarme de nadie: A Huracán que me dio la posibilidad de jugar y soñar con llegar a primera. Los últimos años no fueron los mejores en nuestra relación pero mi cariño y gratitud son eternos.

Gracias a Palermo, que tuvo fe en mí, que era un desconocido. Allí nació Constanza, por lo que los recuerdos sólo pueden ser hermosos. Catania siempre será un lugar especial, hemos hecho historia al tener a toda Italia entretenida y hablando de nosotros, la Catania de los argentinos (¡y no sólo!). Además, Vito nació allí, por lo que todos los sicilianos comprenderán por qué están tan apegados a 'nuestra' tierra. ¡Luego llegué a Nápoles! Dios mío, qué espectáculo, me da escalofríos sólo de pensarlo. Ganamos y tuve el placer de jugar en un equipo gigante. Me hubiera gustado quedarme varios años... gracias siempre.

Llegar a la selección, representar a mi país, Dos mundiales , tres copas americas, muchos viajes y momentos junto a gente que hoy son mis amigos . Y eso es lo más importante.

Estudiantes. Podía cerrar mi carrera mejor? Así tenía que ser y así lo vamos a dejar. Un club donde se reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el don de gente. Donde te saludan y te respetan desde el primero al último. Un club diferente, especial y único.

Gracias a mi mamá! Y a mi papá, que está presente todos mis dias desde donde este. A mi mujer que fue la banca y cada día puso todo de ella para que las cosas salgan bien. Mi compañera de toda la vida. Te amo. Gracias de. Di lo mejor, fui profesional, dedicado y buen compañero. Me retiro feliz

Y final. A escribir nuevos capítulos"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MarianoAndujar (@marianoandujar21)