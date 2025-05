Mariano Closs no pudo contener las lágrimas con los dichos de Luis Enrique tras ganar la Champions League

Su experiencia como campeón de Champions con el Barcelona en 2015, su convicción ofensiva y su capacidad para construir sociedades dentro del campo lo convirtieron en una pieza fundamental del conjunto que hoy celebra su primera Champions.

Si bien este 31 de mayo es un día feliz para el DT, no siempre todo fue alegría en su vida: el 29 de agosto de 2019, su hija Xana perdió la vida a causa de un osteosarcoma, que es un tipo de cáncer de huesos.

Al ser entrevistado por el medio ESPN, el entrenador aseguró que "nadie se esperaba esto", en relación a la aplastante victoria por 5-0 de su equipo sobre los italianos. "Muy contentos, era un objetivo muy ambicioso que teníamos el hacer historia en París, lo hemos conseguido y seguro que lo vamos a disfrutar", manifestó.

Luego, la cronista hizo referencia a la remera que llevaba puesta el director técnico en honor a su hija y a la sorpresa de la hincha con una gran bandera que muestra a Xana. Tras ello, Luis Enrique señaló: "Xana está con su familia y con sus amigos todos los días, se gane, se pierda, se levante uno de mal humor o de buen humor. Cuando uno ama a personas desde el corazón... siempre está conmigo y hoy seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor", expresó conmovido.

Tras sus declaraciones, el relator Mariano Closs no pudo contener las lágrimas e indicó: "Bueno, claro, ¿cómo seguir sin emocionarse, siendo padres todos nosotros, con esta entereza de Luis Enrique?". A esto, el comentarista Diego Latorre manifestó: "Dame un minuto, porque es muy fuerte...".

"Es muy fuerte, es un hombre muy entero y la verdad que emocionó a todo el mundo", volvió a expresar Closs, visiblemente conmovido. También emocionado, Latorre lo siguió diciendo: "Es un dolor que... no sé cómo se transforma ese dolor. No sé qué hizo con su psicólogo, con su vida. Realmente uno no puede imaginar un dolor semejante, no tiene nombre. Y, sin embargo, ha podido sonreír", deslizó el periodista sobre el entrenador del PSG.

