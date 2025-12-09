Martes de Champions League: toda la agenda completa de partidos, horarios y TV

Probables formaciones:

Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez.

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez. Liverpool: Alisson; Gómez, Konaté, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister; Szoboszlai, Isak y Wirtz.

barcelona (2)

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

A la misma hora, Barcelona se enfrenta al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, un duelo que vuelve a reunirlos en un escenario donde los catalanes intentan sostener su recuperación futbolística frente a un rival alemán siempre competitivo.

Probables formaciones:

Barcelona : Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. Eintracht: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya.

caicedo chelsea2

Atalanta vs. Chelsea

En Bergamo, Atalanta recibe al Chelsea en el Gewiss Stadium, uno de los encuentros más equilibrados de la fecha por el estilo ofensivo de los italianos y la irregularidad de los londinenses.

Probables formaciones:

Atalanta : Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Lookman, De Ketelaere, Zappacosta, de Roon, Lourenço, Bellanova, Krstovi.

: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Lookman, De Ketelaere, Zappacosta, de Roon, Lourenço, Bellanova, Krstovi. Chelsea: Sanchez, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, James, Fernández, Palmer, Garnacho, Neto, Delap.

cuti romero capitan

Tottenham vs. Slavia Praga

También a las 17:00, Tottenham se mide con Slavia Praga en Londres.

Probables formaciones:

Tottenham Horspur: Vicario; Udogie, Van de Ven, Romero, Porro; Bentancur, Palhinha; Simons, Bergvall, Kudus; y Richarlison.

Horspur: Vicario; Udogie, Van de Ven, Romero, Porro; Bentancur, Palhinha; Simons, Bergvall, Kudus; y Richarlison. Slavia Praga: Stanek; Mbodji, Chaloupek, Zima, Moses; Zafeiris, Sadilek; Sanyang, Provod, Doudera; y Chory.

atletico madrid

PSV vs. Atlético de Madrid

Mientras, PSV juega con Atlético de Madrid en Eindhoven, partido que puede resultar clave para los colchoneros en su búsqueda de estabilidad en la tabla.

Probables formaciones:

PSV Eindhoven : Kovar; Dest, Schouten, Yarek Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman; Man, Saibari, Driouech; Til.

: Kovar; Dest, Schouten, Yarek Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman; Man, Saibari, Driouech; Til. Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Nico González, Griezmann, Simeone; Julián Álvarez

Mónaco vs. Galatasaray

Cierra la grilla de este horario el enfrentamiento entre Mónaco y Galatasaray en el Stade Louis II, otro duelo con fuerte atractivo por el estilo ofensivo de ambos equipos. Se estima que el club turco contará con la presencia de Mauro Icardi.

Unión Saint-Gilloise vs. Olympique de Marsella

Además, Unión Saint-Gilloise será anfitrión del Olympique de Marsella en el Stade Joseph Marien, completando una jornada extensa, intensa y decisiva para las aspiraciones de muchos clubes en esta fase crucial de la Champions League. Jugarían Kevin Mac Allister y Leonardo Balerdi, respectivamente.

Así está la tabla de posiciones de la Champions League

Embed Standings provided by Sofascore