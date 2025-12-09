Martes de Champions League: toda la agenda completa de partidos, horarios y TV
Un día cargado de acción europea con duelos que pueden cambiar el rumbo de la clasificación. Todo lo que tenés que saber.
La sexta fecha de la fase regular de la Champions League 2025/26 llega con una tanda de encuentros que promete mantener en vilo a los fanáticos del fútbol europeo. En esta segunda edición del formato ampliado, con 36 clubes compitiendo por avanzar hacia la gran final programada para el 30 de mayo de 2026 en Budapest, cada punto adquiere un valor determinante.
La jornada del martes reúne nueve partidos distribuidos a lo largo de la tarde y el objetivo común es claro: encaminar la clasificación en un torneo donde el margen de error es cada vez más estrecho. A lo largo del día se disputarán encuentros con realidades muy diversas, ya que algunos equipos llegan con la obligación de sumar para no quedar relegados, mientras que otros buscan confirmar su buen rendimiento y escalar posiciones.
A tener en cuenta: así se jugará el martes de Champions League
Kairat Almaty vs. Olympiacos
El cronograma comienza en Kazajistán, donde Kairat Almaty recibe a Olympiacos a las 12:30 en el Estadio Central. Será un duelo atractivo para ambos, que necesitan puntos para acomodarse en un grupo sumamente parejo. A esa misma hora, la expectativa se concentra también en el desempeño del conjunto griego, acostumbrado a competir con intensidad en estas instancias.
Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa
Más tarde, a las 14:45, el Bayern Múnich será anfitrión del Sporting Lisboa en el Allianz Arena, en un cruce que enfrenta a uno de los gigantes históricos del torneo contra un rival que suele complicar a los poderosos con su propuesta siempre ambiciosa. En Alemania se espera un estadio completo y una presión constante para un Bayern que busca afirmarse tras una campaña irregular en el arranque del torneo.
Inter vs. Liverpool
La tarde del continente se intensifica a las 17:00, cuando se disputará el grueso de la jornada con una serie de partidos simultáneos. En Milán, el Inter se medirá con el Liverpool en el Giuseppe Meazza, en un choque que promete ritmo alto y un clima vibrante entre dos clubes con enorme tradición europea.
Probables formaciones:
- Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez.
- Liverpool: Alisson; Gómez, Konaté, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister; Szoboszlai, Isak y Wirtz.
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
A la misma hora, Barcelona se enfrenta al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, un duelo que vuelve a reunirlos en un escenario donde los catalanes intentan sostener su recuperación futbolística frente a un rival alemán siempre competitivo.
Probables formaciones:
- Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.
- Eintracht: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya.
Atalanta vs. Chelsea
En Bergamo, Atalanta recibe al Chelsea en el Gewiss Stadium, uno de los encuentros más equilibrados de la fecha por el estilo ofensivo de los italianos y la irregularidad de los londinenses.
Probables formaciones:
- Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Lookman, De Ketelaere, Zappacosta, de Roon, Lourenço, Bellanova, Krstovi.
- Chelsea: Sanchez, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, James, Fernández, Palmer, Garnacho, Neto, Delap.
Tottenham vs. Slavia Praga
También a las 17:00, Tottenham se mide con Slavia Praga en Londres.
Probables formaciones:
- Tottenham Horspur: Vicario; Udogie, Van de Ven, Romero, Porro; Bentancur, Palhinha; Simons, Bergvall, Kudus; y Richarlison.
- Slavia Praga: Stanek; Mbodji, Chaloupek, Zima, Moses; Zafeiris, Sadilek; Sanyang, Provod, Doudera; y Chory.
PSV vs. Atlético de Madrid
Mientras, PSV juega con Atlético de Madrid en Eindhoven, partido que puede resultar clave para los colchoneros en su búsqueda de estabilidad en la tabla.
Probables formaciones:
- PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Yarek Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman; Man, Saibari, Driouech; Til.
- Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Nico González, Griezmann, Simeone; Julián Álvarez
Mónaco vs. Galatasaray
Cierra la grilla de este horario el enfrentamiento entre Mónaco y Galatasaray en el Stade Louis II, otro duelo con fuerte atractivo por el estilo ofensivo de ambos equipos. Se estima que el club turco contará con la presencia de Mauro Icardi.
Unión Saint-Gilloise vs. Olympique de Marsella
Además, Unión Saint-Gilloise será anfitrión del Olympique de Marsella en el Stade Joseph Marien, completando una jornada extensa, intensa y decisiva para las aspiraciones de muchos clubes en esta fase crucial de la Champions League. Jugarían Kevin Mac Allister y Leonardo Balerdi, respectivamente.
Así está la tabla de posiciones de la Champions League
