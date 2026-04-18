Martín Demichelis fue nominado a Mejor Entrenador de La Liga Española
Ambos entrenadores dejaron la Liga MX en medio de cuestionamientos, hoy se destacan en Europa y fueron nominados a Mejor Entrenador de abril en La Liga.
Tras sus salidas envueltas en polémica del fútbol mexicano, las carreras de Martín Demichelis y Guillermo Almada tomaron un rumbo inesperado: ambos lograron reposicionarse en el fútbol europeo y hoy son protagonistas en España.
Actualmente al mando de RCD Mallorca y Real Oviedo, respectivamente, los técnicos fueron incluidos entre los candidatos a mejor entrenador del mes de abril en La Liga. La nominación llamó la atención, ya que compiten nada menos que con Hansi Flick, actual DT del FC Barcelona.
La elección del ganador quedará en manos del público, que podrá votar a través de los canales oficiales de la competencia.
En el caso de Demichelis, su llegada al Mallorca en febrero tuvo un impacto inmediato. En sus primeros cinco partidos, el equipo logró tres victorias, un empate y una derrota. Entre esos resultados, se destaca un triunfo de peso frente al Real Madrid, que elevó las expectativas.
Por su parte, Almada asumió en el Real Oviedo en diciembre y acumula un registro de cuatro triunfos, cinco empates y seis caídas en 15 encuentros. Sin embargo, el equipo mostró una mejora reciente al ganar tres de sus últimos cuatro partidos.
A pesar de la nominación y el buen presente inmediato, ambos entrenadores atraviesan una situación delicada en la tabla. El Mallorca se ubica en el puesto 15 con 34 puntos en 31 fechas, apenas dos unidades por encima de la zona roja.
Más comprometido aún está el Real Oviedo, que marcha último con 27 puntos en la misma cantidad de partidos y se encuentra a seis unidades de la salvación, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos a perder la categoría.
Así, mientras compiten por un reconocimiento individual en la élite del fútbol español, Demichelis y Almada también enfrentan el desafío más urgente: mantener a sus equipos en Primera.
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