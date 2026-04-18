Martín Demichelis fue nominado a Mejor Entrenador de La Liga Española

A pesar de la nominación y el buen presente inmediato, ambos entrenadores atraviesan una situación delicada en la tabla. El Mallorca se ubica en el puesto 15 con 34 puntos en 31 fechas, apenas dos unidades por encima de la zona roja.

Más comprometido aún está el Real Oviedo, que marcha último con 27 puntos en la misma cantidad de partidos y se encuentra a seis unidades de la salvación, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos a perder la categoría.

Así, mientras compiten por un reconocimiento individual en la élite del fútbol español, Demichelis y Almada también enfrentan el desafío más urgente: mantener a sus equipos en Primera.