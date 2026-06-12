Martín Demichelis dejaría Mallorca: su futuro pareciera estar nuevamente en Alemania
Pese a haber renovado recientemente, el entrenador argentino tendría avanzada su salida del club español. ¿Qué equipo dirigiría en la Bundesliga?
Martín Demichelis protagoniza una de las noticias más inesperadas del mercado de entrenadores europeo. Cuando todo parecía indicar que continuaría al frente del Mallorca para liderar el proyecto de reconstrucción tras el descenso a la Segunda División de España, su situación dio un giro abrupto y ahora se encuentra muy cerca de regresar al fútbol alemán.
La sorpresa es aún mayor porque hace apenas algunas semanas el entrenador había renovado su contrato con la entidad balear hasta junio de 2028. En aquel momento, sus declaraciones transmitían tranquilidad y compromiso con el proyecto deportivo del club. "Me quiero quedar aquí, soy feliz, quiero trabajar una temporada completa", había manifestado públicamente tras sellar la extensión de su vínculo.
Sin embargo, el escenario cambió de manera repentina. Distintas versiones procedentes de Europa coinciden en señalar que Demichelis analiza seriamente una propuesta para dirigir nuevamente en la Bundesliga. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su destino, todas las miradas apuntan hacia el RB Leipzig, una de las instituciones que más crecimiento ha experimentado en el fútbol alemán durante los últimos años.
La posibilidad de regresar a Alemania tiene un significado especial para el ex defensor de la selección argentina. Como futbolista construyó gran parte de su carrera en Bayern Múnich, donde conquistó numerosos títulos y se convirtió en un referente del club. Posteriormente inició allí su camino como entrenador al frente de las divisiones juveniles y del equipo de reserva, experiencia que le permitió consolidarse antes de asumir en River a fines de 2022.
El interés del Leipzig aparece vinculado a posibles cambios dentro de su estructura deportiva. El conjunto alemán viene de completar una temporada muy positiva, finalizando entre los primeros puestos de la Bundesliga y asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions League. Ante la eventual salida de su actual entrenador, la dirigencia habría identificado a Demichelis como uno de los principales candidatos para asumir el cargo.
Aunque todavía restan resolver cuestiones contractuales, especialmente las relacionadas con la cláusula de rescisión que mantiene con Mallorca, el panorama parece favorable para que las negociaciones lleguen a buen puerto. En España ya comenzó a instalarse la sensación de que la continuidad del argentino es prácticamente imposible, una situación que generó sorpresa entre los hinchas luego de las expectativas creadas tras la reciente renovación.
Para Mallorca, la noticia representa un golpe importante en la planificación deportiva. La institución esperaba construir un proceso a largo plazo con "Micho" como figura central del proyecto y confiaba en que pudiera liderar el regreso a la máxima categoría. Sin embargo, la aparición de una oportunidad en una de las ligas más competitivas del mundo modificó completamente el escenario.
Mientras continúan las conversaciones y se ultiman detalles administrativos, todo indica que el entrenador argentino está cada vez más cerca de iniciar una nueva etapa en Alemania. De confirmarse la operación, volverá a un país que conoce a la perfección y tendrá la posibilidad de dirigir nuevamente en la élite europea, esta vez al frente de un equipo con ambiciones de competir tanto en el plano local como en la Champions League.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario