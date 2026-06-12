Martín Demichelis dejaría Mallorca: su futuro pareciera estar nuevamente en Alemania

El interés del Leipzig aparece vinculado a posibles cambios dentro de su estructura deportiva. El conjunto alemán viene de completar una temporada muy positiva, finalizando entre los primeros puestos de la Bundesliga y asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions League. Ante la eventual salida de su actual entrenador, la dirigencia habría identificado a Demichelis como uno de los principales candidatos para asumir el cargo.

martin demichelis

Aunque todavía restan resolver cuestiones contractuales, especialmente las relacionadas con la cláusula de rescisión que mantiene con Mallorca, el panorama parece favorable para que las negociaciones lleguen a buen puerto. En España ya comenzó a instalarse la sensación de que la continuidad del argentino es prácticamente imposible, una situación que generó sorpresa entre los hinchas luego de las expectativas creadas tras la reciente renovación.

Para Mallorca, la noticia representa un golpe importante en la planificación deportiva. La institución esperaba construir un proceso a largo plazo con "Micho" como figura central del proyecto y confiaba en que pudiera liderar el regreso a la máxima categoría. Sin embargo, la aparición de una oportunidad en una de las ligas más competitivas del mundo modificó completamente el escenario.

Mientras continúan las conversaciones y se ultiman detalles administrativos, todo indica que el entrenador argentino está cada vez más cerca de iniciar una nueva etapa en Alemania. De confirmarse la operación, volverá a un país que conoce a la perfección y tendrá la posibilidad de dirigir nuevamente en la élite europea, esta vez al frente de un equipo con ambiciones de competir tanto en el plano local como en la Champions League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2065447509724459088&partner=&hide_thread=false RB Leipzig are set to appoint Martin Demichelis as new head coach to replace Ole Werner.



Deal in place by activating the release clause, as @marca reported. pic.twitter.com/Q0v0JxF60E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026