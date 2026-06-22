Martín Demichelis vuelve a Alemania: RB Leipzig lo oficializó como su nuevo entrenador
Tras su experiencia reciente en México, el exdefensor afrontará un nuevo desafío en una de las instituciones con mayor crecimiento del fútbol europeo hasta junio de 2028.
Martín Demichelis inicia una nueva etapa en su carrera como entrenador. Este lunes, RB Leipzig de Alemania anunció oficialmente la llegada del argentino como nuevo director técnico del primer equipo, en una apuesta fuerte de la entidad alemana para continuar consolidándose entre los protagonistas de la Bundesliga y las competencias internacionales.
La institución confirmó que el vínculo se extenderá hasta el 30 de junio de 2028, marcando así el regreso de "Micho" al fútbol europeo en un rol que representa uno de los mayores desafíos de su trayectoria en los bancos de suplentes. La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales del club, donde además se difundieron las primeras declaraciones del entrenador argentino tras sellar su incorporación.
Allí explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta y destacó la ambición deportiva de la institución: “Me convencieron las conversaciones con los responsables del club y la visión deportiva. RB Leipzig es una institución ambiciosa, con una idea clara, talentos sobresalientes y la intención de seguir desarrollándose de manera constante al más alto nivel. Precisamente ese desafío fue lo que me atrajo”, expresó Demichelis.
El exentrenador de River también dejó en claro que buscará respetar el trabajo realizado en los últimos años, aunque con la intención de imprimir su propia identidad futbolística al equipo. “Llego con un gran respeto por el trabajo que se ha realizado aquí. Quiero construir sobre esa base y continuar junto al equipo el camino que ya se ha emprendido. Quiero formar un equipo que juegue un fútbol valiente, intenso y atractivo, que asuma responsabilidades y que entusiasme a la gente de Leipzig con su pasión”, afirmó.
El arribo de exDT de Monterrey y Mallorca genera expectativa tanto en Alemania como en Argentina. Su pasado como futbolista en Bayern Múnich y Málaga, además de su etapa como entrenador en las divisiones formativas del conjunto bávaro, le otorgó una importante experiencia dentro del fútbol alemán, un aspecto que RB Leipzig valoró al momento de tomar la decisión.
Otro de los puntos que destacó el entrenador fue la posibilidad de competir nuevamente en la máxima competencia continental. El club logró clasificarse para la próxima edición de la Champions League y el argentino ya puso el foco en ese objetivo: “Además, tengo muchas ganas de competir con RB Leipzig en la Champions League. Medirse con los mejores equipos de Europa es un desafío extraordinario y exactamente el escenario al que este club pertenece por sus ambiciones y su calidad. No veo la hora de vivir junto al equipo esas noches tan especiales”, sostuvo.
Con contrato firmado hasta 2028 y la misión de mantener al equipo entre los protagonistas de Alemania y Europa, Demichelis comienza un nuevo ciclo en un club que apuesta fuerte por su proyecto. El desafío ya está en marcha y el técnico argentino vuelve a uno de los escenarios que mejor conoce: el fútbol alemán.
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