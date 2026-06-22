Martín Demichelis vuelve a Alemania: RB Leipzig lo oficializó como su nuevo entrenador

El arribo de exDT de Monterrey y Mallorca genera expectativa tanto en Alemania como en Argentina. Su pasado como futbolista en Bayern Múnich y Málaga, además de su etapa como entrenador en las divisiones formativas del conjunto bávaro, le otorgó una importante experiencia dentro del fútbol alemán, un aspecto que RB Leipzig valoró al momento de tomar la decisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RBLeipzig/status/2069088031944880181&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido, Micho!



RB Leipzig hat Martín #Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.



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Otro de los puntos que destacó el entrenador fue la posibilidad de competir nuevamente en la máxima competencia continental. El club logró clasificarse para la próxima edición de la Champions League y el argentino ya puso el foco en ese objetivo: “Además, tengo muchas ganas de competir con RB Leipzig en la Champions League. Medirse con los mejores equipos de Europa es un desafío extraordinario y exactamente el escenario al que este club pertenece por sus ambiciones y su calidad. No veo la hora de vivir junto al equipo esas noches tan especiales”, sostuvo.

Con contrato firmado hasta 2028 y la misión de mantener al equipo entre los protagonistas de Alemania y Europa, Demichelis comienza un nuevo ciclo en un club que apuesta fuerte por su proyecto. El desafío ya está en marcha y el técnico argentino vuelve a uno de los escenarios que mejor conoce: el fútbol alemán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RBLeipzig/status/2069093052279615780&partner=&hide_thread=false Martín #Demichelis über seine neue Aufgabe bei RB Leipzig. pic.twitter.com/OCD5UlsDfg — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 22, 2026