Martín Demichelis tras la derrota de River ante Barracas Central: "La rotación era necesaria"

En torno a los cambios realizados para enfrentar a Barracas, el entrenador millonario fue categórico: "No subestimamos a nadie, no se confundan. Priorizamos a los que terminaron mejor y tampoco me confundirá una derrota", apuntó.

A pesar de la derrota, River continúa cómodo en la punta, con 50 unidades y siendo por lejos el mejor equipo de la competición, con una enorme ventaja sobre sus perseguidores Talleres de Córdoba, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.

El próximo miércoles, el conjunto de Núñez se medirá con Colón de Santa Fe, de local, en la búsqueda de la recuperación después de perder su cuarto encuentro en el campeonato.

"LA ROTACIÓN ERA MUY PERO MUY NECESARIA PORQUE VENIMOS DE UN DESGASTE FÍSICO Y MENTAL MUY GRANDE." Demichelis explicó los cambios en la formación del Millonario en la derrota ante Barracas.





EL ENOJO DE JAVIER PINOLA CON UN ÁRBITRO ASISTENTE: "HABLAME BIEN"

Tras la finalización del primer tiempo y la polémica anulación del gol de Enzo Díaz, el Millonario fue a protestar por las resoluciones de los jueces a lo largo de los 45 minutos iniciales.

El director técnico sostuvo que se "hizo mucho tiempo" cada vez que se cortaba el partido y por eso le reclamaron al árbitro Leandro Rey Hilfer en "todo el juego".

Javier Pinola, ayudante de campo de Martín Demichelis, fue directamente a hablar con Pablo González, asistente 1 del encuentro. "¿Yo te dije algo? Pará, pará, pará. Háblame bien porque yo te estoy hablando bien. No te dije nada. ¿Qué me decís a mí? Si no te dije nada en ningún momento", le recriminó el exfutbolista, mientras trataban de alejarlo de la situación.

Al ser consultado por esta situación, el director técnico de los de Núñez respondió: "Nosotros como cuerpo intentamos calmar a los chicos y no enfurecerlos. No sé qué discusión hubo ahí, la verdad que no la sé", cerró el entrenador sin aportar mayores detalles.

¿QUÉ PASÓ CON PINOLA EN EL ENTRETIEMPO? Demichelis explicó en conferencia de prensa las molestias del cuerpo técnico de River con la terna arbitral...



