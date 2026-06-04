España dejó dudas y apenas rescató un empate ante Irak en su última puesta a punto

Antes del descanso, La Roja volvió a generar situaciones para recuperar la ventaja. Dani Olmo estuvo cerca tras una asistencia de Ferran Torres, mientras que el propio atacante del Barcelona volvió a inquietar con un disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del travesaño. Sin embargo, la falta de eficacia volvió a ser un problema para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

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Durante el segundo tiempo el dominio territorial continuó siendo español, aunque sin la claridad necesaria para romper la resistencia iraquí. Una de las ocasiones más claras llegó tras una buena combinación encabezada por Baena y finalizada por Gonzalo García, cuyo remate se elevó por encima del travesaño. Con el paso de los minutos, España mantuvo la iniciativa, pero no encontró los caminos para vulnerar nuevamente a Basil.

El amistoso también estuvo marcado por la ausencia de Lamine Yamal, quien continúa recuperándose de una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Ahora, la Roja tendrá una última prueba frente a Perú antes de enfocarse definitivamente en su estreno mundialista.

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