España dejó dudas y apenas rescató un empate ante Irak en su última puesta a punto
La selección dirigida por Luis de la Fuente no logró imponer su favoritismo y terminó igualando 1-1 frente al conjunto asiático en La Coruña.
A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, España no consiguió la victoria en uno de sus últimos ensayos y debió conformarse con un empate 1-1 frente a Irak en el estadio Municipal de Riazor. El seleccionado europeo dominó buena parte del encuentro y generó varias ocasiones para quedarse con el triunfo, pero terminó pagando caro una desatención defensiva que permitió a los visitantes igualar el marcador en el primer tiempo.
Desde el comienzo del partido, el equipo español asumió el protagonismo y buscó instalarse en campo rival. La primera oportunidad clara llegó a los siete minutos, cuando Alex Baena recibió por el sector izquierdo, se acomodó para rematar y exigió una buena intervención del arquero Ahmed Basil, quien evitó la caída de su arco con una atajada junto al poste. Esa acción anticipó lo que sería una primera mitad con mayor control de la pelota por parte de la Roja.
El gol que abrió el marcador llegó a los 15 minutos y tuvo como protagonista a Ferran Torres. El delantero aprovechó un rápido contragolpe, condujo la pelota desde la mitad de la cancha y avanzó varios metros antes de definir con precisión ante la salida del arquero rival. La jugada reflejó una de las principales virtudes del conjunto español durante la tarde: la velocidad para atacar los espacios cuando encontraba terreno libre.
Sin embargo, Irak reaccionó en una de sus pocas aproximaciones peligrosas. A los 26 minutos, Merchas Doski sorprendió a Joan García con un remate desde la banda izquierda que parecía destinado a transformarse en centro. El balón terminó ingresando junto al segundo palo y estableció un empate inesperado para el desarrollo del juego. La igualdad fortaleció anímicamente al seleccionado asiático, que comenzó a defenderse con mayor confianza.
Antes del descanso, La Roja volvió a generar situaciones para recuperar la ventaja. Dani Olmo estuvo cerca tras una asistencia de Ferran Torres, mientras que el propio atacante del Barcelona volvió a inquietar con un disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del travesaño. Sin embargo, la falta de eficacia volvió a ser un problema para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
Durante el segundo tiempo el dominio territorial continuó siendo español, aunque sin la claridad necesaria para romper la resistencia iraquí. Una de las ocasiones más claras llegó tras una buena combinación encabezada por Baena y finalizada por Gonzalo García, cuyo remate se elevó por encima del travesaño. Con el paso de los minutos, España mantuvo la iniciativa, pero no encontró los caminos para vulnerar nuevamente a Basil.
El amistoso también estuvo marcado por la ausencia de Lamine Yamal, quien continúa recuperándose de una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Ahora, la Roja tendrá una última prueba frente a Perú antes de enfocarse definitivamente en su estreno mundialista.
Mirá los goles del empate entre España e Irak
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