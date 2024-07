La emoción de Martín Demichelis en su último gol como entrenador de River y en la despedida

La emoción de Martín Demichelis al último gol cómo entrenador de River

Franco Mastantuono, que fue uno de los mejores jugadores del Millonario y siempre se mostró muy activo, frotó la lámpara a los 43 minutos del segundo tiempo y, con un tremendo derechazo, puso el 1-0 con el que su equipo se quedó con los tres puntos ante un rival que siempre decidió defender muy replegado. Rápidamente, el entrenador explotó de emoción y fue corriendo hacia su hijo, Bastian, para fundirse en un abrazo que va más allá de todo.

¡¡¡GOLAZO MONUMENTAL DEL PIBE DE RIVER!!! Exquisito tiro libre de Franco Mastantuono para que lo festejen los jugadores y el cuerpo técnico de Martín Demichelis junto a Bastian.



— SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2024

La cosa no quedó ahí, ya que el DT no logró contener las lágrimas hasta el final del encuentro cuando fue nuevamente homenajeado. "Micho es de River y de River no se va", cantaron los hinchas, mientras el entrenador se despedía.

Demichelis recibió el saludo de cada uno de los futbolistas y de varios de los dirigentes en el que fue su último encuentro a cargo del primer equipo. Fue justamente Franco Mastantuono el último en abrazarlo.

OVACIÓN, CANTITO ESPECIAL Y MUCHA EMOCIÓN: Demichelis se despidió de la gente de River en el Más Monumental.



— SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2024

Los números del ciclo de Martín Demichelis en River

Campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023

Campeón Trofeo de Campeones 2023

Campeón Supercopa Argentina 2023

87 partidos.

52 victorias

