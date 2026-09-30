Martín Palermo elogió el inolvidable hat-trick de Enner Valencia en Boca-Racing: qué dijo

Uno de los nombres que apareció inevitablemente fue el de Juan Román Riquelme, con quien protagonizó una de las duplas más recordadas de la historia reciente del club. "Era marcarle a la espalda de los centrales, una desmarcación mía y él tenía la facilidad de enseguida dejarme frente al arquero", explicó Palermo al describir la conexión futbolística que tenía con el mediocampista.

PALERMO: "ROMÁN TENÍA LA FACILIDAD DE DEJARME SÓLO FRENTE AL ARQUERO"



Martín Palermo contó en el #OléSummit26 cómo era jugar en Boca con Riquelme y Guillermo de compañeros pic.twitter.com/z5AcfJJWDt — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2026

El Loco también destacó al resto del equipo

Más allá de Riquelme, quiso remarcar que aquella etapa de Boca no se explicó únicamente por la conexión entre algunos nombres propios. Para el exdelantero, el funcionamiento colectivo fue determinante para que aquel equipo pudiera conseguir los resultados que obtuvo. En ese sentido, recordó a los integrantes de aquel plantel y puso especial énfasis en que el rendimiento comenzaba desde el arco y atravesaba todas las líneas.

"No funcionábamos solo nosotros dos y Guillermo, funcionaba desde Óscar Córdoba hasta la defensa y los volantes. Por eso eramos el equipo que eramos en ese momento", sostuvo. La referencia a Guillermo Barros Schelotto completó el recuerdo de una generación que dejó una huella importante en Boca y que tuvo a Palermo como uno de sus principales referentes ofensivos.

Su recuerdo del Mundial de Sudáfrica y Lionel Messi

Durante la charla, Palermo también se refirió a su experiencia con la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. El delantero integró aquel plantel dirigido por Diego Maradona y compartió grupo con jugadores de una generación diferente a la suya.

Entre ellos estaba Lionel Messi, quien ya era una de las principales figuras del fútbol mundial pero tenía apenas 22 años. El exgoleador contó entre risas que incluso le costaba iniciar conversaciones con el rosarino durante la concentración.

"Íbamos juntos en el asiento del colectivo pero no le hablaba. Yo tenía 35 y él 22, estaba con el Agüero, con Di María, con la Play. Era otra generación", recordó.

PALERMO: "LA CAMISETA DE BOCA ME HIZO TRASCENDER EN EL MUNDO"



Martín Palermo en el #OléSummit26 dijo que sus goles en Boca y la manera en que se manejo dentro de la cancha le hizo ganarse el respeto de los hinchas del fútbol pic.twitter.com/xYXsTL9QSr — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2026

El cariño de los hinchas de Boca

El paso del mítico 9 por la Usina del Arte también estuvo acompañado por el reconocimiento de los hinchas de Boca. Al subir al escenario, el exdelantero recibió el tradicional "muchas gracias, Palermo...", una frase que los simpatizantes suelen utilizar para recordar sus años en el club.

Palermo convirtió 216 goles con la camiseta de Boca y quedó como el máximo goleador histórico de la institución. Frente al reconocimiento recibido, el exjugador destacó la importancia que tuvo el Xeneize en su carrera.

"Estoy agradecido porque la camiseta de Boca me hizo trascender en el mundo por todo lo que pude lograr. Me manejé hacia los demás equipos con respeto siempre y eso hace que hoy exista ese reconocimiento", expresó.