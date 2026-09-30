Martín Palermo elogió el inolvidable hat-trick de Enner Valencia en Boca-Racing: qué dijo
El máximo goleador histórico del Xeneize analizó los tres tantos de cabeza del delantero ecuatoriano por la Copa Argentina y también repasó distintos momentos de su carrera.
El histórico triunfo de Boca ante Racing por la Copa Argentina 2026 todavía genera repercusiones. El conjunto azul y oro consiguió la clasificación gracias a una actuación destacada de Enner Valencia, autor de un particular hat-trick con tres goles de cabeza. Uno de los que analizó la actuación del delantero ecuatoriano fue Martín Palermo, máximo goleador histórico del Xeneize.
El actual entrenador de Platense participó de una charla en el marco del Olé Sports Summit y aprovechó para explicar qué características tuvo la actuación de Valencia frente a la Academia. Palermo, especialista en el juego aéreo durante su etapa como futbolista, destacó especialmente la precisión del atacante para imponerse en cada centro y aprovechar las oportunidades frente al arco defendido por Cambeses.
"Fueron tres centros perfectos en los que tuvo la virtud de cabecear a la perfección en ese tiempo y distancia. Marcó diferencia en el salto y en la fuerza que le dio porque de pique al piso, Cambeses no llegó para poder evitarlo, está todo, el que ejecuta y el que termina cabeceando", explicó. El análisis del exdelantero tuvo un valor especial porque durante su extensa carrera también fue reconocido por su capacidad para convertir mediante cabezazos.
Martín Palermo recordó que nunca hizo tres goles de cabeza
Aunque Palermo convirtió una enorme cantidad de goles con la camiseta de Boca y tuvo numerosos festejos mediante el juego aéreo, existe una particularidad que él mismo recordó: nunca consiguió marcar tres goles de cabeza en un mismo partido.
El exdelantero aprovechó la conversación para regresar a diferentes momentos de su trayectoria y recordar la sociedad que construyó con algunos de los futbolistas más importantes que compartieron aquella época dorada de Boca.
Uno de los nombres que apareció inevitablemente fue el de Juan Román Riquelme, con quien protagonizó una de las duplas más recordadas de la historia reciente del club. "Era marcarle a la espalda de los centrales, una desmarcación mía y él tenía la facilidad de enseguida dejarme frente al arquero", explicó Palermo al describir la conexión futbolística que tenía con el mediocampista.
El Loco también destacó al resto del equipo
Más allá de Riquelme, quiso remarcar que aquella etapa de Boca no se explicó únicamente por la conexión entre algunos nombres propios. Para el exdelantero, el funcionamiento colectivo fue determinante para que aquel equipo pudiera conseguir los resultados que obtuvo. En ese sentido, recordó a los integrantes de aquel plantel y puso especial énfasis en que el rendimiento comenzaba desde el arco y atravesaba todas las líneas.
"No funcionábamos solo nosotros dos y Guillermo, funcionaba desde Óscar Córdoba hasta la defensa y los volantes. Por eso eramos el equipo que eramos en ese momento", sostuvo. La referencia a Guillermo Barros Schelotto completó el recuerdo de una generación que dejó una huella importante en Boca y que tuvo a Palermo como uno de sus principales referentes ofensivos.
Su recuerdo del Mundial de Sudáfrica y Lionel Messi
Durante la charla, Palermo también se refirió a su experiencia con la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. El delantero integró aquel plantel dirigido por Diego Maradona y compartió grupo con jugadores de una generación diferente a la suya.
Entre ellos estaba Lionel Messi, quien ya era una de las principales figuras del fútbol mundial pero tenía apenas 22 años. El exgoleador contó entre risas que incluso le costaba iniciar conversaciones con el rosarino durante la concentración.
"Íbamos juntos en el asiento del colectivo pero no le hablaba. Yo tenía 35 y él 22, estaba con el Agüero, con Di María, con la Play. Era otra generación", recordó.
El cariño de los hinchas de Boca
El paso del mítico 9 por la Usina del Arte también estuvo acompañado por el reconocimiento de los hinchas de Boca. Al subir al escenario, el exdelantero recibió el tradicional "muchas gracias, Palermo...", una frase que los simpatizantes suelen utilizar para recordar sus años en el club.
Palermo convirtió 216 goles con la camiseta de Boca y quedó como el máximo goleador histórico de la institución. Frente al reconocimiento recibido, el exjugador destacó la importancia que tuvo el Xeneize en su carrera.
"Estoy agradecido porque la camiseta de Boca me hizo trascender en el mundo por todo lo que pude lograr. Me manejé hacia los demás equipos con respeto siempre y eso hace que hoy exista ese reconocimiento", expresó.
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