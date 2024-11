Martín Palermo habló sobre el Boca de Fernando Gago: qué dijo

Palermo también dejó en claro que no siguió de cerca el desempeño reciente de Boca: "No me voy a poner ni del lado de él ni del momento de Boca, porque ya saben que de mí no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal. Entonces, prefiero no hablar", añadió, evitando entrar en polémicas o generar interpretaciones que puedan ser utilizadas fuera de contexto.

La declaración de Palermo se da en un contexto en el que tuvo una presencia indirecta en el escenario político del club, mostrando simpatía hacia sectores opositores a la actual gestión de Juan Román Riquelme. Esta situación generó rumores sobre su posible vínculo futuro con Boca, pero el exdelantero optó por mantenerse al margen de cualquier tipo de enfrentamiento público.

Esto dijo el ex número 9 del Xeneize acerca del momento que atraviesa el equipo de la mano de Fernando Gago.



Olimpia de Paraguay, campeón de la mano de Martín Palermo

Olimpia se consagró campeón del Torneo Clausura 2024 de Paraguay y Martín Palermo conquistó su primer título como entrenador. El equipo ganó 11 partidos, empató 7 y solo perdió 2 a lo largo del torneo para consagrarse. Aún le restan disputar dos jornadas (Nacional y Sportivo Luqueño) y seguramente serán una fiesta para los campeones.