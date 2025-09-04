Martín Palermo tendrá su primera experiencia en Brasil: será DT del Fortaleza

martin palermo 1.jpg

Otro DT argentino en el Brasileirao: cuándo debutaría Martín Palermo

El debut de Palermo está previsto para el 13 de septiembre, en la jornada 23 del Brasileirao, cuando Fortaleza reciba a Vitoria en el Arena Castelão, un rival directo en la pelea por evitar la pérdida de categoría. Para afrontar esta etapa, contará con Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes, Gastón Mendoza y Esteban Herrera en la preparación física y Renato Cornejo como analista.

Con este nombramiento, el Brasileirao suma un nuevo representante argentino en los bancos de suplentes, sumándose a Hernán Crespo en San Pablo, Juan Pablo Vojvoda en Santos y Jorge Sampaoli, recientemente confirmado en Atlético Mineiro. Para Martín, será una oportunidad inmejorable de probarse en uno de los torneos más competitivos del continente y de consolidar su carrera como entrenador en el escenario internacional.