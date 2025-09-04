Martín Palermo tendrá su primera experiencia en Brasil: será DT del Fortaleza
El histórico goleador de Boca fue oficializado como nuevo entrenador del club cearense y afrontará el desafío de mantenerlo en la máxima categoría.
Fortaleza sorprendió al anunciar a Martín Palermo como su nuevo director técnico, en reemplazo del portugués Renato Paiva, quien dejó el cargo tras apenas diez encuentros. De esta manera, el “Loco” se convierte en otro de los entrenadores argentinos que desembarcan en el exigente Brasileirao.
El exdelantero de Boca, con experiencia en varios países de Sudamérica y también en México, encara su primera aventura en el fútbol brasileño. Antes dirigió a equipos de la liga argentina como Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense, además de experiencias en Unión Española y Curicó Unido en Chile, Pachuca en México y Olimpia de Paraguay, donde conquistó su único título como técnico.
La dirigencia de Fortaleza destacó que buscaban un entrenador capaz de generar impacto inmediato en el vestuario, alguien respetado y con una carrera en crecimiento. Según Marcelo Paz, CEO de la institución, Palermo reúne esas condiciones y representa el perfil necesario para un equipo que debe luchar cada punto en un torneo tan competitivo como el brasileño.
El desafío no será sencillo: Fortaleza se encuentra comprometido con el descenso, apenas con 15 unidades, superando solamente a Sport Recife y a siete puntos de la salvación. En ese contexto, la prioridad absoluta del nuevo entrenador será asegurar la permanencia en la máxima categoría, un reto que exigirá resultados rápidos.
Otro DT argentino en el Brasileirao: cuándo debutaría Martín Palermo
El debut de Palermo está previsto para el 13 de septiembre, en la jornada 23 del Brasileirao, cuando Fortaleza reciba a Vitoria en el Arena Castelão, un rival directo en la pelea por evitar la pérdida de categoría. Para afrontar esta etapa, contará con Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes, Gastón Mendoza y Esteban Herrera en la preparación física y Renato Cornejo como analista.
Con este nombramiento, el Brasileirao suma un nuevo representante argentino en los bancos de suplentes, sumándose a Hernán Crespo en San Pablo, Juan Pablo Vojvoda en Santos y Jorge Sampaoli, recientemente confirmado en Atlético Mineiro. Para Martín, será una oportunidad inmejorable de probarse en uno de los torneos más competitivos del continente y de consolidar su carrera como entrenador en el escenario internacional.
