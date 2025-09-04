Tigre vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV
El Matador de Victoria y la Lepra mendocina se medirán este viernes en el Marcelo Bielsa, con la ilusión de alcanzar por primera vez las semifinales.
La Copa Argentina 2025 ofrece otro capítulo apasionante este viernes cuando Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrenten por un lugar en semifinales. El duelo se disputará desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, bajo la conducción arbitral de Pablo Dóvalo.
Para el Matador, la cita representa una oportunidad inédita. El conjunto dirigido por Diego Dabove llega a esta instancia con un recorrido sólido, habiendo superado con autoridad a Berazategui, Banfield y San Lorenzo. En cada uno de esos compromisos mostró solidez defensiva y efectividad en el área rival, con resultados claros: 3-0, 2-0 y 1-0. Ahora, la meta está en romper el techo histórico y meterse por primera vez entre los cuatro mejores del certamen.
Del otro lado aparece la Lepra mendocina, uno de los equipos revelación de la temporada, que de la mano de Alfredo Berti se consolidó en Primera y pelea en la tabla anual por la clasificación a copas internacionales, también quiere dejar su huella en el torneo. Su camino en esta edición incluyó triunfos frente a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario, victorias que lo instalaron como un rival de cuidado.
El escenario agrega un condimento especial: el estadio Marcelo Bielsa, con capacidad para más de 42 mil espectadores, será testigo de un choque de estilos entre dos equipos que llegan con confianza y con hinchadas expectantes por hacer historia.
El ganador de este duelo tendrá un premio mayúsculo: enfrentarse en semifinales contra el vencedor de River y Racing, un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la Copa Argentina y que todavía no tiene fecha confirmada.
Más allá del pase a la siguiente ronda, el partido también significa la posibilidad de seguir peleando por un título nacional que otorga no solo prestigio, sino además un lugar asegurado en la próxima Copa Libertadores. Por eso, tanto Tigre como Independiente Rivadavia saben que este encuentro puede marcar un antes y un después en su temporada.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Pablo Dabove.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Horario: 21:10.
- TV: TyC Sports.
