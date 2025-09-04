Tigre vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV

El ganador de este duelo tendrá un premio mayúsculo: enfrentarse en semifinales contra el vencedor de River y Racing, un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la Copa Argentina y que todavía no tiene fecha confirmada.

Más allá del pase a la siguiente ronda, el partido también significa la posibilidad de seguir peleando por un título nacional que otorga no solo prestigio, sino además un lugar asegurado en la próxima Copa Libertadores. Por eso, tanto Tigre como Independiente Rivadavia saben que este encuentro puede marcar un antes y un después en su temporada.

Tigre vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones

: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Tigre vs. Independiente Rivadavia: otros datos

Estadio: Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. Horario: 21:10.

21:10. TV: TyC Sports.