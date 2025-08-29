Martín Palermo recordó sus goles al Real Madrid y reveló qué le dijo Iker Casillas: "Cómo me rompen..."

El exdelantero contó una anécdota muy particular con Iker Casillas, nada menos que el arquero que sufrió en carne propia su doblete en la Intercontinental. “A (Iker) Casillas me lo crucé en el Mundial de Clubes, hacía mucho que no me lo cruzaba. En realidad me lo había cruzado en Villarreal jugando contra Real Madrid. Me dice ‘¡cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste! Cada vez que se cumple la fecha de los goles, me mandan mensajes’. Para colmo, nos sacamos una foto y él hizo el gesto del dos y la subió a las redes. Los mensajes que le mandaban…”, relató entre risas Palermo.