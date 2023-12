El mensaje de apoyo de Martín Palermo para Andrés Ibarra y Mauricio Macri: "Espero verlos pronto"

A pesar de ser muy reconocido cómo jugador, el "Titán" recibió muchos mensajes de enojo en las redes sociales por el apoyo al dúo opositor y generó mucha bronca de los fanáticos que siguen a Román.

Hace algunas semanas, Martín Palermo aseguró que será el nuevo entrenador de Boca en caso de que Andrés Ibarra se imponga en las elecciones de la próxima semana.

"Siempre dije que mi sueño es dirigir Boca y hoy estoy con esa posibilidad, de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración. Saben cómo soy. En todo este tiempo han pasado otros presidentes, y nunca estuve en consideración ni me llamaron ni me propusieron", sostuvo el DT del "Calamar", que tiene chances de jugar los cuartos de final del certamen.

"Y hoy si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el nuevo técnico de Boca. El presidente de Platense sabe que es mi sueño y que con Boca no puede competir. Si las cosas salen como uno cree, voy a ser el próximo técnico de Boca", ratificó Palermo.