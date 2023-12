Explosivas declaraciones de Martín Palermo: "Con Riquelme no duraríamos tres días"

“Nos respetamos dentro de la cancha y convivimos por muchos años, pero somos distintos, y cuando sos distinto a otra persona, no conectás”, comentó Martín Palermo, en referencia a la victoria de Juan Román Riquelme como presidente de Boca.

Por sus declaraciones sobre Juan Román Riquelme pic.twitter.com/x6tMyJAd7b — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 20, 2023

Tras dejar de ser el técnico de Platense luego de conseguir el subcampeonato en la Copa de la Liga Profesional, el exfutbolista de 50 años se alejó de la posibilidad de llegar al xeneize durante la nueva gestión.

“Para qué le voy a mentir al hincha de Boca, si en la convivencia vamos a durar tres días o nada. En la primera de cambio, él me conoce como soy y yo a él, así que no generemos expectativa con algo que no veo posible”, continuó, en diálogo con Radio La Red.

“No creo que me llame Román, y si lo hace, es por algún interés, así que tendré que esperar cuatro años más para dirigir Boca”, disparó finalmente el máximo goleador histórico de la institución auriazul.