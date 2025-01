Martínez Quarta se despidió de la Fiorentina antes de volver a River: "Es hora de ir a casa"

image.png

El mensaje de Lucas Martínez Quarta para Fiorentina antes de volver a River

"Hoy es el momento de decir adiós. Hoy me despido del club que me dio la bienvenida y me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Europa. Saludo al club que lo dio todo a mí y a mi familia. Saludo a una base de fans que nos dio todo el amor desde el primer momento. Lo siento mucho, porque seré honesto contigo... no es lo que imaginaba hace 6 meses cuando renové. Porque dije que soñaba con levantarme y traer un trofeo a Florencia que ha estado desaparecido durante años. Lo he intentado... Lo intentamos.

Quiero agradecerles tanto, por el afecto demostrado estos días. Te di todo de mí, y siempre traté de darlo todo en cada juego. Para siempre honrar y respetar esta camiseta. Trabajar en silencio, y mejorar cada día. Te saludo hoy.. y doy las gracias a todos los que formaron parte de estos 4 años y medio maravillosos. (Camaradas, todo el personal médico, personal técnico, cocineros, tenderos, a todos los empleados de la Fiorentina.. ejecutivos, al presidente encargado y a su familia, que siempre han creído en mí.

Y un pensamiento también para Joe Barone, quien me dio todo el cariño hasta que estuvo con nosotros y permanecerá en mi corazón para siempre). Dejamos atrás a muchas personas que conocimos tanto dentro como FUERA del CAMPO (padres de compañeros de escuela de niños, padres de compañeros de fútbol de Bauti, todas las personas que conocimos y conocimos, que son muchas.. )Traemos de vuelta muchos hermosos recuerdos que seguramente llevaremos en nuestros corazones. Mis hijos crecieron aquí, crecieron con el amor de Florence, y una parte de nosotros siempre será Fiorentino. 5 seguidores se van hoy, te seguiremos a todas partes. Siempre estarás en nuestro corazón.

Gracias por todo Florence. Ahora ES HORA DE IR A CASA.. porque yo también tengo un amor como el tuyo. Nos vemos pronto".

