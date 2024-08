Martino habló sobre la recuperación de Lionel Messi: falta menos para su vuelta

En diálogo con Olé, el técnico rosarino también destacó la importancia del capitán dentro del vestuario de Las Garzas de Florida, incluso sin poder jugar.

Matías Rojas, uno de los compañeros del argentino, subrayó el impacto que el campeón del mundo tiene en el equipo: "Aunque no pueda jugar, Messi siempre está presente, observa todo y da su opinión. Para nosotros, sus palabras son ley", afirmó el mediocampista paraguayo, quien asumió un rol más protagónico en la ausencia de Messi.

“A veces lo naturalizamos, pero como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, compartimos el día a día con el mejor jugador de la historia del fútbol. No hay palabras para explicar lo que uno vive a diario con él. Estoy muy feliz y agradecido por el aprendizaje”, agregó Rojas.

Embed Lionel Messi no está completamente descartado para el partido frente a Chicago Fire.



No tiene el alta médica, la decisión se tomará después del entrenamiento de hoy.



Martino tendrá una conversación con Messi para definir.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/fy4erWYchB — José Armando (@Jarm21) August 30, 2024

Los próximos cinco partidos que jugará el Inter Miami

El calendario de partidos de Inter Miami se presenta complicado, con cinco encuentros en las próximas semanas, donde el equipo espera contar nuevamente con su máxima figura.

Sábado 31 de agosto, 21:30 horas: Chicago Fire vs Inter Miami.

Sábado 14 de septiembre, 20:30 horas: Inter Miami vs Philadelphia.

Miércoles 18 de septiembre, 20:30 horas: Atlanta United vs Inter Miami.

Sábado 21 de septiembre, 15:00 horas: New York City FC vs Inter Miami.

Sábado 28 de septiembre, 20:30 horas: Inter Miami vs Charlotte FC.

Messi y Di María, ausentes en la Selección Argentina

Arqueros : Walter Benítez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Emiliano Martínez.

: Walter Benítez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Emiliano Martínez. Defensores : Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco. Volantes : Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández, Paulo Dybala y Rodrigo De Paul.

: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández, Paulo Dybala y Rodrigo De Paul. Delanteros: Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.