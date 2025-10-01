Más problemas para Gallardo: Conmebol le abrió un expediente a River y podría sancionar a dos de sus figuras
El máximo ente del fútbol sudamericano baraja posibles sanciones para los dos jugadores del Millonario por incumplir el Código Disciplinario contra Palmeiras.
Una semana después de la derrota 3-1 en San Pablo ante Palmeiras que decretó la eliminación de River en la Copa Libertadores, la Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Enzo Pérez y Gonzalo Montiel. El organismo informó que ambos jugadores incumplieron el Código Disciplinario al no presentarse a brindar declaraciones obligatorias tras la caída frente al Verdao. Según el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes, los futbolistas designados deben atender a la prensa, algo que no sucedió.
Además de la falta a la prensa, la Conmebol analiza si Pérez y Montiel infringieron el artículo 11 del Código Disciplinario, referido a los principios de conducta. Allí se detallan comportamientos que pueden ser sancionados, como:
-
Actitudes ofensivas o insultantes.
Manifestaciones difamatorias.
Acciones que violen las pautas mínimas de conducta deportiva.
Conductas que desacrediten al fútbol o al organismo.
Todo esto ocurrió en el final del encuentro dónde el Millonario terminó quedando eliminado ante Palmeiras con un global de 5-2. Si bien comenzó ganando el encuentro de vuelta, no pudo ante el poderío ofensivo del equipo brasilero y se despidió de la competencia que lo tenía cómo uno de los grandes candidatos.
Por el momento, las sanciones que se evalúan serían de orden económico más que futbolístico, aunque la decisión final se comunicará una vez que se complete la investigación y se hará de manera oficial en las próximas horas. Desde el lado del Millonario hay tranquilidad ya que entienden que los futbolistas no tendrán sanciones deportivas por esta decisión que generó una fuerte polémica en la organización.
Qué puede pasar con River y sus referentes
En las próximas semanas, la Conmebol emitirá un informe final con la resolución del caso. De confirmarse las faltas, tanto Pérez como Montiel podrían recibir multas económicas o advertencias formales. Para el Millonario, esto significa que el caso no impactaría directamente en lo deportivo, aunque sí representa un nuevo conflicto institucional tras la dura eliminación en la Libertadores.
