Más problemas para Gallardo: Conmebol le abrió un expediente a River y podría sancionar a dos de sus figuras

Por el momento, las sanciones que se evalúan serían de orden económico más que futbolístico, aunque la decisión final se comunicará una vez que se complete la investigación y se hará de manera oficial en las próximas horas. Desde el lado del Millonario hay tranquilidad ya que entienden que los futbolistas no tendrán sanciones deportivas por esta decisión que generó una fuerte polémica en la organización.