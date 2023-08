Ex jugador de Boca encendió la polémica: "Si gana Massa me voy de Argentina"

Las redes sociales, cómo hace ya unos años, juegan un rol muy importante para seguir el minuto a minuto de toda la información pero también es las gran fuente de reacciones y memes que generan humor. Una de las posturas que más se viralizó tiene que ver con los dichos del "Burrito" Martínez quién dio su opinión sobre uno de los candidatos.

El exjugador de Boca, Vélez e Independiente, entre otros, habló sobre la posibilidad de que gane el oficialismo y no se guardó nada: “Voy y vengo , si gana Massa me voy de argentina y pierde considero quedarme, el país no da para más y quiero seguridad y calidad de vida para mi familia, quiero y deseo q sea en argentina, veremos q sucede“, escribió el “Burrito” a modo de respuesta a Sergio Chouza, en un hilo de la plataforma ahora denominada X.

Embed Voy y vengo , si gana Massa me voy de argentina y pierde considero quedarme , el país no da para más y quiero seguridad y calidad de vida para mi familia , quiero y deseo q sea en argentina , veremos q sucede — Burrito Martinez (@BurriMartinez07) August 13, 2023