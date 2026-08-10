El futbolista de Defensa y Justicia que festejó como albañil: "Soy paraguayo y me dicen así"
El defensor Fernando Román convirtió uno de los goles ante Newell’s y sorprendió con una celebración particular que explicó entre risas después del partido.
Fernando Román fue uno de los protagonistas de la victoria de Defensa y Justicia frente a Newell’s por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El defensor paraguayo marcó uno de los goles del triunfo del Halcón por 2-1 y llamó especialmente la atención por la manera en la que decidió celebrarlo.
Después de convertir, realizó una serie de movimientos que rápidamente hicieron recordar al trabajo de un albañil. El lateral simuló estar revocando una pared y generó una de las imágenes más particulares de la jornada del fútbol argentino. La celebración no fue casual. El propio futbolista explicó después del partido por qué eligió ese festejo y lo hizo con una sonrisa frente a las cámaras.
“Lo festejé así porque soy paraguayo y me dicen albañil”, confesó Román, mientras repetía el gesto que había realizado inmediatamente después de convertir. La escena rápidamente se convirtió en una de las postales del encuentro disputado en Florencio Varela y permitió conocer una faceta distendida del futbolista, que además había conseguido algo importante desde lo deportivo: marcar su primer gol con la camiseta de Defensa y Justicia.
La espontaneidad de la respuesta hizo que la celebración adquiriera todavía mayor repercusión. En tiempos en los que los futbolistas suelen elegir festejos relacionados con gestos personales, familiares o referencias de redes sociales, Román optó por una puesta en escena sencilla y fácil de identificar.
El primer gol de Fernando Román con Defensa y Justicia
Román llegó al Halcón durante esta segunda mitad de temporada procedente de Aldosivi y comenzó a construir su nueva etapa en el fútbol argentino. Frente a la Lepra rosarina tuvo la oportunidad de convertirse en protagonista y no la desaprovechó: apareció en ataque y consiguió abrir el marcador para el conjunto de Florencio Varela.
El gol significó el primero del paraguayo desde su llegada a Defensa y Justicia. Por eso, la celebración tuvo también un significado especial para el jugador. La elección del festejo le permitió combinar la alegría por su primer tanto con una referencia que, según explicó, está relacionada con el apodo que recibe por su nacionalidad.
Qué viene para Defensa y Justicia tras el sólido triunfo ante Newell's
Con la victoria ante Newell’s, el conjunto de Julio Vaccari logró recuperarse rápidamente de la dura derrota sufrida en la jornada anterior y se instaló en una posición expectante dentro de la Zona A. El próximo compromiso del Halcón será ante Vélez, como visitante, el lunes desde las 19.15. El objetivo será prolongar el buen momento y continuar entre los equipos que pelean en la parte alta de la tabla.
Newell’s, por su parte, quedó octavo y todavía se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los Playoffs. El equipo rosarino tendrá una nueva oportunidad para recuperarse cuando reciba a Deportivo Riestra el sábado desde las 19.
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