El futbolista de Defensa y Justicia que festejó como albañil: "Soy paraguayo y me dicen así"

El gol significó el primero del paraguayo desde su llegada a Defensa y Justicia. Por eso, la celebración tuvo también un significado especial para el jugador. La elección del festejo le permitió combinar la alegría por su primer tanto con una referencia que, según explicó, está relacionada con el apodo que recibe por su nacionalidad.

EL LABORATORIO DE VACCARI. El tiro libre del mágico Barbona, el remate de Pérez y GOL del paraguayo Román para el 1-0 de Defensa y Justicia ante Newell's. Hermosa jugada preparada...



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Qué viene para Defensa y Justicia tras el sólido triunfo ante Newell's

Con la victoria ante Newell’s, el conjunto de Julio Vaccari logró recuperarse rápidamente de la dura derrota sufrida en la jornada anterior y se instaló en una posición expectante dentro de la Zona A. El próximo compromiso del Halcón será ante Vélez, como visitante, el lunes desde las 19.15. El objetivo será prolongar el buen momento y continuar entre los equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

Newell’s, por su parte, quedó octavo y todavía se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los Playoffs. El equipo rosarino tendrá una nueva oportunidad para recuperarse cuando reciba a Deportivo Riestra el sábado desde las 19.