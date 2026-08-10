La durísima frase que un hincha le dijo a Sebastián Driussi antes de la derrota de River

Uno de los episodios más importantes se produjo durante el Mundial de Clubes. En el debut tuvo una fuerte caída que terminó provocándole una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante algo más de dos meses. La seguidilla de inconvenientes explica en parte el malestar que comenzó a aparecer entre algunos hinchas. Su nuevo desgarro llegó justamente cuando estaba finalizando la recuperación de un esguince de rodilla grado II.

A pesar de las lesiones, el delantero logró números importantes durante 2026. Driussi disputó 16 partidos y convirtió siete goles, una producción que demuestra el aporte que puede realizar cuando consigue mantenerse en condiciones. Además, durante su regreso al club utilizó las camisetas 15 y 19 antes de recibir la histórica número 9, que había quedado vacante después de la salida de Miguel Borja.

En su carrera con River, acumula 45 goles en 157 encuentros. Esos registros explican por qué el club mantiene expectativas sobre su recuperación y por qué su disponibilidad puede representar una alternativa importante para el equipo. Ahora deberá atravesar otra etapa de recuperación y puesta a punto.