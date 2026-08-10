La durísima frase que un hincha le dijo a Sebastián Driussi antes de la derrota de River
El delantero continúa recuperándose de una lesión y su presencia ante Independiente Santa Fe sigue en duda. Un simpatizante lo cruzó con una fuerte pregunta.
Sebastián Driussi volvió a quedar en el centro de la escena en River, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El delantero, que atraviesa una nueva recuperación por una lesión muscular, acompañó a la delegación del Millonario durante el partido frente a Tigre y recibió un inesperado mensaje de un hincha.
La frase, captada por las cámaras de ESPN, rápidamente generó repercusión entre los simpatizantes. Durante la previa del partido ante el Matador en Victoria, el atacante llegó al estadio junto al plantel pese a no encontrarse en condiciones de jugar. Su presencia tenía como objetivo acompañar a sus compañeros en un encuentro importante, pero terminó protagonizando una situación incómoda.
Un hincha le hizo llegar una pregunta directamente relacionada con sus reiteradas lesiones. “¿Cuándo te desgarras de nuevo?”, fue la frase que recibió el futbolista. El goleador simplemente miró para el sector desde donde salió el interrogante pero siguió su camino sin engancharse. El comentario expuso el fastidio de una parte de los hinchas por los problemas físicos que viene acumulando el delantero desde su regreso a Núñez.
Aunque Driussi fue importante cada vez que consiguió jugar, la falta de continuidad generó críticas y cierta impaciencia entre los simpatizantes. La situación también representa un desafío para el propio futbolista, que deberá completar una nueva recuperación antes de volver a competir. Eduardo Coudet necesita tener disponibles a todos sus atacantes para afrontar una segunda mitad del año con múltiples compromisos.
Las lesiones que complicaron su segunda etapa en River
Desde que regresó al club en enero de 2025, el artillero de la Banda Roja sufrió nueve lesiones que condicionaron su participación. El historial incluye distintos desgarros musculares y problemas articulares que le impidieron sostener una seguidilla prolongada de partidos.
Uno de los episodios más importantes se produjo durante el Mundial de Clubes. En el debut tuvo una fuerte caída que terminó provocándole una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante algo más de dos meses. La seguidilla de inconvenientes explica en parte el malestar que comenzó a aparecer entre algunos hinchas. Su nuevo desgarro llegó justamente cuando estaba finalizando la recuperación de un esguince de rodilla grado II.
A pesar de las lesiones, el delantero logró números importantes durante 2026. Driussi disputó 16 partidos y convirtió siete goles, una producción que demuestra el aporte que puede realizar cuando consigue mantenerse en condiciones. Además, durante su regreso al club utilizó las camisetas 15 y 19 antes de recibir la histórica número 9, que había quedado vacante después de la salida de Miguel Borja.
En su carrera con River, acumula 45 goles en 157 encuentros. Esos registros explican por qué el club mantiene expectativas sobre su recuperación y por qué su disponibilidad puede representar una alternativa importante para el equipo. Ahora deberá atravesar otra etapa de recuperación y puesta a punto.
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