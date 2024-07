Insólito: Márton Fucsovics, el tenista húngaro que ama el mate y lo tiene tatuado

La insólita historia de un tenista húngaro fanático del mate en los Juegos Olímpicos de París 2024

"Amo el mate. Lo estoy bebiendo hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado por eso", comenzó diciendo el tenista al ser consultado por la periodista Sofía Martínez a un tatuaje que se podía ver en su brazo izquierdo. Y además, agregó: "Uno de mis amigos me dijo que era algo muy saludable y que era bueno para el estado de ánimo y me da mucha confianza asique me siento mucho mejor desde que estoy bebiendo mate".

"Se que no es muy popular en mi país pero vi que algunos jugadores de fútbol están tomando. Lionel Messi lo toma y parece que funciona para ellos", cerró el deportista que sorprendió a todos en nuestro país y que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Rafael Nadal derrotó a Márton Fucsovics en los Juegos Olímpicos

Rafael Nadal superó en tres sets (6-1, 4-6 y 6-4) al húngaro Márton Fucsovics, número 83 del mundo, en su primer partido del torneo de tenis individual varonil de los Juegos Olímpicos de París 2024. El tenista español selló su pase a la segunda ronda, donde se verá las caras con el serbio Novak Djokovic en un duelo que promete muchas emociones para los aficionados al tenis.