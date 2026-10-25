Mateo Messi metió un golazo y la Sub-12 de Inter Miami se coronó campeona
El hijo de La Pulga convirtió en la goleada 4-0 ante Atlético Fortaleza en la final de la Legends Cup. Mientras tanto, Lionel concluyó su agenda en Nueva York y evalúa viajar para la entrega del Balón de Oro.
El fin de semana dejó una sonrisa bien familiar para la dinastía Messi en Estados Unidos. Luego de una semana agitada en la que Lionel viajó a España para recibir el prestigioso premio Princesa de Asturias de los Deportes y posteriormente disputar el compromiso de la MLS en Nueva York, la alegría llegó desde las categorías infantiles de las "Garzas": Mateo Messi gritó campeón con la Sub-12 de Inter Miami.
El equipo juvenil del club floridano se consagró en la Legends Cup, un certamen desarrollado en Florida, tras imponerse con un categórico 4-0 en la gran final frente a Atlético Fortaleza. La frutilla del postre la puso el propio Mateo, hijo del medio de Lionel y Antonela Roccuzzo, quien selló la goleada con un sutil remate de primera utilizando su pierna derecha para desatar el festejo de todo el plantel.
Mateo Messi metió un golazo y la Sub-12 de Inter Miami se coronó campeona
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La consagración, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se dio en medio del apretado itinerario de la familia. Tras la ceremonia en Oviedo, el astro rosarino voló directamente hacia territorio neoyorquino, donde el equipo conducido por el Kily González tropezó por 2-0 ante New York Red Bulls por la fase regular de la Major League Soccer (MLS).
Con la copa juvenil metida en la vitrina de la Florida, la atención vuelve a centrarse en la agenda del capitán argentino. Ante la inminente entrega del Balón de Oro este lunes en Londres, donde se encuentra nominado dentro de los candidatos. Resta definir si el rosarino emprenderá un vuelo exprés rumbo a la capital británica para participar de la gala internacional dónde hay grandes posibilidades de contar con su presencia.
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