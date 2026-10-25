Mateo Messi metió un golazo y la Sub-12 de Inter Miami se coronó campeona

Con la copa juvenil metida en la vitrina de la Florida, la atención vuelve a centrarse en la agenda del capitán argentino. Ante la inminente entrega del Balón de Oro este lunes en Londres, donde se encuentra nominado dentro de los candidatos. Resta definir si el rosarino emprenderá un vuelo exprés rumbo a la capital británica para participar de la gala internacional dónde hay grandes posibilidades de contar con su presencia.