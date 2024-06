La confesión de Mateo Retegui tras debutar en la Eurocopa: "Me siento italiano"

image.png

“Yo me siento italiano. Por más que yo he vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, comenzó diciendo en su relato que tuvo gran repercusión principalmente en las redes sociales.

Además, al ser consultado sobre lo que hubira significado un llamado de la Selección Argentina y de Lionel Scaloni, no dudó en responder: “No puedo decirlo porque no me ha llamado. Roberto me llamó y no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”.

Los números de Mateo Retegui en la Selección de Italia

Desde su debut en la Azzurra, el delantero de 25 años lleva disputados un total de 9 partidos, en los que marcó 4 goles en los 441 minutos que estuvo en cancha (un grito cada 110 minutos). Además, no aportó asistencias ni recibió tarjetas pero si fue muy importante en el andar del equipo en más de una oportunidad.