Una gloria de la Selección de Italia liquidó a Mateo Retegui: "No puede..."

"¿Retegui es el hombre indicado para esta selección? No se puede decir que encontramos al hombre adecuado después de un partido y medio, cuando está (Ciro) Immobile que ha marcado 50 goles por temporada durante tres años. Hay que ponerse de acuerdo en eso", sostuvo Zoff, indicó el portal Tuttosport.

El ex arquero campeón del mundo con Italia en España 1982 admitió que "seguramente no hay tantos jugadores en ese puesto, eso es un hecho", aunque advirtió: "Pero no es que alguien llegue y pueda minar a alguien que mete 50 goles al año. Eso es una exageración".

Retegui debutó el jueves pasado con la camiseta italiana ante Inglaterra en Nápoles y convirtió el gol del descuento en la derrota por 2 a 1.

El domingo, el delantero surgido en el fútbol juvenil de Boca Juniors volvió a anotarse con uno de los dos goles con que Italia venció como visitante a Malta, en la segunda fecha de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024.

Por ultimo, Zoff admitió que "hay pocos jugadores italianos, hoy por hoy hay menos jóvenes italianos que juegan. No hay ninguno tan bueno incluso en el extranjero y (Roberto) Mancini, teniendo pocas oportunidades, llama a muchos de ellos".

"África y Sudamérica siempre producen muchos jugadores, tienen la capacidad de hacer lo que hacíamos nosotros en los años 60: horas y horas jugando en grandes espacios. Ahora, sin embargo, los jóvenes juegan dos veces por semana durante una hora y eso ya es mucho", sentenció el ex guardameta.