Matias Soulé, clave en la remontada de Roma ante Fiorentina: golazo y asistencia

Matías Soulé volvió a demostrar todo el gran nivel que viene teniendo en el último tiempo. Este domingo, fue el gran protagonista en la victoria de Roma ante Fiorentina por 2-1, en el marco de la sexta fecha de la Serie A. Con un golazo y una asistencia, el futbolista argentino fue determinante para que el equipo de la capital diera vuelta el partido y se mantenga como líder del campeonato italiano en un arranque más que prometedor.