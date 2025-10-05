Matias Soulé, clave en la remontada de Roma ante Fiorentina: golazo y asistencia
El futbolista argentino sigue ratificando su gran nivel en el fútbol europeo y fue clave en el triunfo de su equipo en la Serie A: todos los detalles.
Matías Soulé volvió a demostrar todo el gran nivel que viene teniendo en el último tiempo. Este domingo, fue el gran protagonista en la victoria de Roma ante Fiorentina por 2-1, en el marco de la sexta fecha de la Serie A. Con un golazo y una asistencia, el futbolista argentino fue determinante para que el equipo de la capital diera vuelta el partido y se mantenga como líder del campeonato italiano en un arranque más que prometedor.
Roma llegó a Firenze con la obligación de ganar para defender la cima, pero el local golpeó primero: a los 14 minutos, Kean puso en ventaja a la Fiorentina, que lucha por salir del fondo de la tabla. Sin embargo, la alegría le duró poco al equipo local. La reacción romanista tuvo nombre y apellido: Matías Soulé. A los 22 minutos, el ex Vélez recibió un pase corto de Dovbyk en la medialuna del área y, sin pensarlo, sacó un derechazo inatajable para el 1-1.
Ocho minutos después, a los 30, ejecutó un córner preciso que encontró la cabeza de Cristante, quien marcó el 2-1 para los dirigidos por Gian Piero Gasperini. La ráfaga de Soulé fue suficiente para que Roma tome el mando del partido y del marcador, consolidando su posición en la cima con 15 puntos. El argentino, que venía mostrando un crecimiento sostenido, confirmó su gran presente con una actuación que lo pone en el centro de la escena.
Tras la fecha FIFA, Roma recibirá a Inter el sábado 18, en lo que será uno de los partidos más esperados de la séptima jornada. Por su parte, Fiorentina visitará a Milan el domingo 19, en otro compromiso exigente que promete ser más que apasionante.
Los números de Matías Soulé en la victoria de Roma ante Fiorentina
