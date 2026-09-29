Matías Soulé fue papá por primera vez en plena fecha FIFA con la Selección Argentina

La hermosa noticia se confirmó a través de las redes sociales de ambos, donde compartieron imágenes llenas de ternura sosteniendo a su bebé. La publicación no tardó en cosechar miles de felicitaciones por parte de hinchas y personalidades del fútbol, destacándose el afectuoso comentario de su compañero de equipo y compatriota, Paulo Dybala, sumado al saludo institucional de la entidad romana.