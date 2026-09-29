Matías Soulé fue papá por primera vez en plena fecha FIFA con la Selección Argentina
El atacante de la Roma y su pareja, Milagros Sosa, anunciaron la llegada de Bautista mediante un emotivo posteo en redes, en simultáneo con la preparación de la Scaloneta para los amistosos.
Días inolvidables y repletos de emociones son los que atraviesa Matías Soulé. En pleno desarrollo de la ventana internacional de partidos, el joven atacante de la Roma fue padre por primera vez junto a su pareja, Milagros Sosa, tras recibir la llegada del pequeño Bautista.
La hermosa noticia se confirmó a través de las redes sociales de ambos, donde compartieron imágenes llenas de ternura sosteniendo a su bebé. La publicación no tardó en cosechar miles de felicitaciones por parte de hinchas y personalidades del fútbol, destacándose el afectuoso comentario de su compañero de equipo y compatriota, Paulo Dybala, sumado al saludo institucional de la entidad romana.
Tremendo momento para Matías Soulé
El nacimiento se dio en un marco muy especial para el marplatense de 23 años. El extremo se encuentra actualmente concentrado con la Selección Argentina a las órdenes de Lionel Scaloni para afrontar un tríptico de ensayos internacionales.
La acción de la Albiceleste se pondrá en marcha este miércoles 30 de septiembre a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cuando enfrente a Bolivia con televisación de Telefe y TyC Sports. Posteriormente, el equipo se medirá contra Burkina Faso y Benín en el Monumental.
Fue papá por primera vez en plena fecha FIFA con la Selección Argentina
Este gran momento personal coincide con su firme presente en el fútbol europeo. El ex Vélez y Juventus transita un inicio de temporada positivo en la Roma, donde registra dos conquistas en seis apariciones. Con 87 presentaciones en la escuadra italiana desde su arribo a mediados de 2024, Soulé ratifica los méritos deportivos que lo mantienen de manera recurrente dentro de las citaciones nacionales.
En medio de la exigencia diaria de los entrenamientos del seleccionado nacional, el talentoso delantero vivió una jornada trasformadora al recibir al amor de su vida. Ahora, enfocado tanto en la paternidad como en sus desafíos con la camiseta argentina, Soulé buscará plasmar toda esta alegría acumulada dentro del campo de juego.
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