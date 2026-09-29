Quién es el DT de Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina

En marzo de 2022 asumió como entrenador de Mauritania, selección a la que condujo a la Copa Africana de Naciones 2023. En ese certamen consiguió avanzar a los octavos de final por primera vez en la historia del seleccionado mauritano. Luego de dejar el cargo en noviembre de 2024 y pasar por el fútbol marroquí, Abdou fue designado en marzo de 2026 como nuevo entrenador de Burkina Faso.