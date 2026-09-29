Quién es el DT de Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina
Amir Abdou está al frente del combinado africano desde marzo de 2026. Este sábado enfrentará a la Selección Argentina en el Monumental.
La Selección Argentina ultima detalles para afrontar su segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre frente a Burkina Faso. El encuentro se disputará este sábado, desde las 21, en el estadio Monumental, en el marco de la serie de amistosos internacionales que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en el país.
El seleccionado africano tiene como entrenador a Amir Abdou, quien asumió el cargo en marzo de este año y reemplazó a Brama Traoré. El técnico franco-comorense cuenta con una extensa trayectoria al frente de distintos seleccionados africanos y clubes del continente.
La carrera de Abdou como entrenador
Abdou comenzó su carrera como entrenador en Francia y pasó por SU Agen y Entente Golfech-Saint-Paul d'Espis antes de dar el salto al fútbol africano. En 2014 asumió como entrenador de Comoras, cargo que mantuvo hasta 2022.
También dirigió al FC Nouadhibou de Mauritania, con el que consiguió el campeonato de la liga mauritana. Luego, entre 2025 y comienzos de 2026, estuvo al frente del Hassania Agadir de Marruecos.
La carrera de Abdou en la Selección de Burkina Faso
La mayor parte de la trayectoria de Abdou estuvo vinculada a selecciones africanas: en Comoras permaneció durante ocho años y consiguió clasificar al combinado por primera vez a la Copa Africana de Naciones 2021, torneo en el que el equipo alcanzó los octavos de final.
En marzo de 2022 asumió como entrenador de Mauritania, selección a la que condujo a la Copa Africana de Naciones 2023. En ese certamen consiguió avanzar a los octavos de final por primera vez en la historia del seleccionado mauritano. Luego de dejar el cargo en noviembre de 2024 y pasar por el fútbol marroquí, Abdou fue designado en marzo de 2026 como nuevo entrenador de Burkina Faso.
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