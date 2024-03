Matías Soulé quiere estar en los Juegos Olímpicos 2024: pidió por Messi

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dataref_ar/status/1770647988911657456&partner=&hide_thread=false Matías Soulé sobre la posibilidad de que Lionel Messi esté en París 2024 con @DSportsRadio:



“Sería un sueño para todos. Obviamente va a jugar la Copa America y no sé si va a querer jugar los Juegos Olímpicos después.



Juega en mi puesto, pero lo dejo jugar. No pasa nada, ja.… pic.twitter.com/2oVZEQKJkC — dataref (@dataref_ar) March 21, 2024

“Son un sueño los Juegos Olímpicos. También tuve la suerte de estar en el Mundial. Tanto en mi club como acá demuestro que quiero estar. Trataremos de ir, aunque sé que también se van a sumar tres mayores. Todavía no hablé con Juventus (club dueño de su ficha). No sé si voy a volver al club o no. Lo estoy hablando con mi representante pero todavía no toqué el tema. Cuando llegue el momento voy a hacerlo para que me dejen ir”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Asimismo, se ilusionó con la posibilidad de que el capitán de la Mayor, Lionel Messi, pueda ser parte de la delegación, algo que no será para nada sencillo teniendo en cuenta la proximidad de la Copa América 2024. "Compartirlo con Messi sería un sueño. No sé si llegará a estar. Juega en mi puesto, pero no hay problema. Lo dejo jugar, le doy la 10, le llevo el agua”, dijo.

El extremo viene sosteniendo un gran nivel individual a pesar de que el colectivo no ayuda para nada. Acumula 10 goles en 29 jornadas disputadas, en un equipo que está actualmente en zona de descenso directo con 24 puntos, uno por debajo del Empoli y a dos de Cagliari y Hellas Verona.

El equipo que encabeza Javier Mascherano disputará dos amistosos de preparación en México: el primero será este viernes 22 desde las 23:00 en Mazatlán; y el segundo el lunes 25 en Puebla.