Mattia Colnaghi sorprendió en Melbourne: top 6 en su primera clasificación de Fórmula 3

El comienzo del día, de hecho, había sido complicado para Colnaghi. Durante la práctica libre sufrió una falla mecánica que lo dejó sin poder completar la sesión. A poco más de seis minutos del final del entrenamiento, el motor de su monoplaza comenzó a despedir humo en la parte trasera tras salir de boxes, lo que lo obligó a detener el vehículo.

Pese a ese contratiempo inicial, el piloto nacido en Monza logró recuperarse rápidamente y mostrar su velocidad en el trazado de Melbourne. En la práctica había llegado a ubicarse tercero en algunos pasajes de la tanda y finalmente cerró el entrenamiento en el puesto 15 entre 30 competidores con una vuelta de 1:35.495, a más de ocho décimas del estadounidense Ugo Ugochukwu, quien fue uno de los referentes del ensayo.

El corredor, que cuenta con nacionalidad argentina gracias a su madre y mantiene vínculos familiares en la provincia de Chubut, afronta su primera experiencia oficial en Albert Park representando al país. Durante la pretemporada realizó diferentes pruebas en circuitos europeos como Imola, Barcelona y Jerez, donde acumuló kilómetros para adaptarse al auto y al funcionamiento del equipo.