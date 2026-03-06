Mattia Colnaghi sorprendió en Melbourne: top 6 en su primera clasificación de Fórmula 3
El piloto ítalo-argentino mostró un gran rendimiento en el circuito callejero de Albert Park, donde logró ubicarse entre los seis más rápidos de la qualy.
El inicio de temporada en la Fórmula 3 dejó una actuación destacada del joven piloto Mattia Colnaghi, quien protagonizó una sólida clasificación en el Gran Premio de Australia y aseguró su lugar entre los principales protagonistas de la categoría. El corredor ítalo-argentino registró un tiempo de 1:34.547 en el exigente trazado callejero de Albert Park Circuit, resultado que le permitió finalizar sexto en la tabla de tiempos y asegurarse un lugar en la tercera fila de la grilla para la competencia principal.
La pole position quedó en manos del francés Théophile Naël, quien dominó la sesión con un registro de 1:34.187 y fue el más rápido en una clasificación muy competitiva. Sin embargo, Colnaghi logró destacarse en un momento clave de la tanda. Cuando faltaban poco más de tres minutos para el final, el piloto del equipo MP Motorsport redujo considerablemente su tiempo previo, que había sido de 1:35.136, y mejoró casi seis décimas para colocarse provisionalmente en la segunda posición.
Ese salto en el clasificador reflejó el potencial del joven de 18 años en el circuito australiano. No obstante, en los instantes finales de la sesión varios rivales lograron mejorar sus vueltas rápidas, lo que terminó relegándolo al sexto puesto definitivo. A pesar de esa caída en el orden, el resultado lo dejó en una posición muy competitiva de cara al desarrollo del fin de semana.
Tras completar la clasificación, el propio Colnaghi analizó su rendimiento con optimismo y dejó en claro que el objetivo será sumar puntos importantes: "No es una mala manera de iniciar la temporada y, definitivamente, estamos en una posición donde podemos pelear por buenos puntos", expresó el piloto.
La sesión clasificatoria tuvo momentos de tensión debido a una interrupción provocada por un incidente del italiano Matteo De Palo. El piloto se despistó en la curva 10 y su monoplaza quedó detenido fuera de pista, lo que obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja mientras los comisarios retiraban el auto con una grúa.
El comienzo del día, de hecho, había sido complicado para Colnaghi. Durante la práctica libre sufrió una falla mecánica que lo dejó sin poder completar la sesión. A poco más de seis minutos del final del entrenamiento, el motor de su monoplaza comenzó a despedir humo en la parte trasera tras salir de boxes, lo que lo obligó a detener el vehículo.
Pese a ese contratiempo inicial, el piloto nacido en Monza logró recuperarse rápidamente y mostrar su velocidad en el trazado de Melbourne. En la práctica había llegado a ubicarse tercero en algunos pasajes de la tanda y finalmente cerró el entrenamiento en el puesto 15 entre 30 competidores con una vuelta de 1:35.495, a más de ocho décimas del estadounidense Ugo Ugochukwu, quien fue uno de los referentes del ensayo.
El corredor, que cuenta con nacionalidad argentina gracias a su madre y mantiene vínculos familiares en la provincia de Chubut, afronta su primera experiencia oficial en Albert Park representando al país. Durante la pretemporada realizó diferentes pruebas en circuitos europeos como Imola, Barcelona y Jerez, donde acumuló kilómetros para adaptarse al auto y al funcionamiento del equipo.
