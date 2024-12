Mauro Icardi fue operado del ligamento cruzado: su mensaje y cuándo volverá a las canchas

El jugador quedó inmovilizado a los 84 minutos de aquel partido y tuvo que abandonar el campo en camilla. Los exámenes posteriores confirmaron la gravedad de la lesión, que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente seis meses.

image.png

Durante este tiempo, el exartillero del Inter de Milan decidió regresar a Argentina, donde acompañó a sus hijos y gestionó asuntos personales relacionados con su separación de Wanda Nara.

Se espera que el delantero esté disponible para el Galatasaray hacia mediados de 2024, dependiendo de su evolución. La lesión supone un duro golpe para el equipo, ya que Icardi es una de sus principales figuras, con un desempeño clave en la delantera.

image.png

Desmienten a Wanda: "Icardi no fue borracho a declarar y no estuvo con la China"

"El viernes, Mauro hizo la entrevista en el cuerpo disciplinario que duró 1 hora, hizo un trámite personal y volvió a Santa Bárbara. No llegó alcoholizado ahí y que no se advierte porque hay una psicóloga, un psiquiatra y un trabajador social. Y yo estaba con él, te lo puedo decir de primera mano", relató Marcovecchio en diálogo con A La Barbarossa.

Al ser consultada sobre si Icardi estuvo con la China Suárez en la casa de Santa Bárbara - propiedad de Nara - Marcovecchio fue comenzó con su descargo: "Vamos por partes, es decir, a la inversa él podría enojarse porque está Elián en Chateau, pero convengamos, vamos a una cuestión y ahí voy a una palabra que está demasiado manipulada, pero que no deja de ser aplicable. Si la relación se terminó, basta, punto final, sino hay toxicidad. Con quién está cada uno es tema de cada uno".

"A la pregunta, si la China estuvo en Santa Bárbara, no. Y te voy a explicar por qué. Yo el viernes fui a Santa Bárbara a asistir a una persona que estaba teniendo una denuncia penal, es decir, en mi rol de abogada no podía entrar porque Wanda, la señora Nara, lo coloca a Mauro como invitado, entonces Mauro no puede autorizar a nadie a ingresar. Yo no podía ingresar siendo su abogada", sostuvo Marcovecchio.